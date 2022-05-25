Меняется расписание поездов Таллинн-Нарва, в Йыхви их временно заменят автобусами

Как сообщили в "Elron", с 30 мая изменится расписание рейсов в направлении Нарвы: добавятся 1-2 минуты времени в пути между Йыхви и Нарвой, время же отправления поездов из Таллинна и время прибытия в Таллинн не изменятся.

Во вторник, 31 мая, и в среду, 1 июня, все поезда нарвской линии на участке Йыхви-Нарва будут заменены автобусами. В направлении к Йыхви автобусы будут отправляться из Нарвы раньше обычного расписания, а прибывать в направлении Нарвы автобусы будут позже.

Между Йыхви и Таллинном пассажиры будут обслуживаться поездами по обычному расписанию.

"Elron" обращает внимание пассажиров на то, что на замещающих автобусах нельзя перевозить велосипеды. Более того, ехать на замещающем автобусе в инвалидной коляске возможно при условии, что она складная и размещается в багажном отделении, а пассажир способен зайти в автобус самостоятельно.

"Если клиент может передвигаться только в инвалидной коляске, пожалуйста, сообщите нам о такой потребности и о точном времени рейсов не позднее чем за три рабочих дня по электронной почте: abi@elron.ee. Только в таком случае мы сможем организовать специальный транспорт, в который можно будет попасть на инвалидной коляске", - сообщили в "Elron".