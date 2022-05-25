Рестораны в Таллинне получили почетные мишленовские звезды

По одной звезде "Мишлен" получили таллиннские рестораны "NOA Chef's Hall" и "180°".

Еще два ресторана отмечены зеленой звездой "Мишлен" за приверженность устойчивому развитию - это "Põhjaka Manor" в Мяэкюла и "Fotografiska" в Таллинне.

Пять ресторанов отмечены символом "Bib Gourmand" за хорошее сочетание цены и качества: "NOA" (Таллинн), "Härg" (Таллинн), "Fellin" (Вильянди), "Lore Bistroo" (Таллинн), "Mantel ja Korsten" (Таллинн).

Всего 31 ресторан попал в эстонский гид Michelin. Эстония стала первой из стран Балтии, в которой издается этот знаменитый путеводитель.

Подробнее - в публикации rus.err.ee.