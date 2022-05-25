В Эстонии объявили названия ресторанов, получивших мишленовские звезды, а также ресторанов, теперь занесенных в справочник-гид "Мишлен" (Michelin). Об это рассказал новостной портал rus.err.ee.
Рестораны в Таллинне получили почетные мишленовские звезды
По одной звезде "Мишлен" получили таллиннские рестораны "NOA Chef's Hall" и "180°".
Еще два ресторана отмечены зеленой звездой "Мишлен" за приверженность устойчивому развитию - это "Põhjaka Manor" в Мяэкюла и "Fotografiska" в Таллинне.
Пять ресторанов отмечены символом "Bib Gourmand" за хорошее сочетание цены и качества: "NOA" (Таллинн), "Härg" (Таллинн), "Fellin" (Вильянди), "Lore Bistroo" (Таллинн), "Mantel ja Korsten" (Таллинн).
Всего 31 ресторан попал в эстонский гид Michelin. Эстония стала первой из стран Балтии, в которой издается этот знаменитый путеводитель.
Подробнее - в публикации rus.err.ee.
Ресторанный справочник-гид "Мишлен" (The MICHELIN Guide) с более чем столетней историей представлен в сорока странах мира. Путеводитель рекомендует более 15 тысяч признанных ресторанов, из которых примерно пятая часть отмечена звездами.