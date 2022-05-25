Газета "Postimees" рассказывает своим подписчикам, что Эстония остается единственной страной Балтии, в которой введены ограничения для геев, желающих быть донорами крови.
Эстония сохраняет ограничения для геев, желающих быть донорами крови
Если в других странах Балтии гомосексуалисты могут быть донорами крови без каких-либо ограничений, то в Эстонии хоть и разрешили мужчинам, имеющим сексуальный контакт с другими мужчинами, сдавать кровь не через год после последнего контакта, а через четыре месяца, но и это вызывает ряд вопросов.
Перевод журналистской статьи на русский язык опубликовал новостной портал rus.postimees.ee.
"Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) не разрешает мне сдавать кровь, если у меня есть постоянные отношения с другим мужчиной. PERH ограничивает донорство крови для всех мужчин, имеющих секс с мужчинами, допуская до сдачи только тех, у кого с момента последнего контакта прошло не меньше четырех месяцев. И это происходит вне зависимости от того, насколько рискованный образ жизни ведет человек", - рассказал член общины LGBT+ и активист Таави Коппель, обратившийся к канцлеру права.
"Введенное PERH ограничение является непропорциональным, неразумным и противоречит современным научным знаниям, а потому носит дискриминирующий характер", - уверен Коппель.
Коппель также обратился в отдел инфекционных заболеваний Департамента здоровья, чтобы выяснить, какие условия должны устанавливать центры крови для геев, чтобы обеспечить безопасность крови.
В бюро канцлера права журналисту "Postimees" подтвердили, что в курсе проблемы и уже сформулировали свое мнение, но поскольку по вопросу не допуска к сдаче крови поступило несколько заявлений и жалоб, работа над которыми требует несколько недель, то огласить свою позицию канцлер юстиции пока не может.
Подробнее -в статье "Postimees" и переводе rus.postimees.ee
Кто не может быть донором?
- ВИЧ-позитивный или если есть основания считать, что человек является носителем ВИЧ.
- Болеющий В- и С-гепатитом или зараженный вирусом гепатита или если есть основания считать, что человек является носителем вируса гепатита (NB! В случае А-гепатита кровь можно сдавать через год после выздоровления).
- Человек, который потребляет наркотики внутривенно.
- Человек, который занимался сексом за наркотики или деньги.
- Для человека, ведущего рискованный образ жизни, у которого имеются сексуальные контакты с более чем одним партнером, действует четырехмесячное ограничение для сдачи крови. Ограничение на сдачу крови лицам, чьи партнеры входят в группу риска, также составляет четыре месяца.
- Мужчинам, у которых имелись сексуальные контакты с другими мужчинами, разрешена сдача крови через четыре месяца после последнего сексуального контакта. Четырехмесячное ограничение распространяется и на женщин, мужчина-партнер которых находился в сексуальном контакте с другим мужчиной.
PERH, rus.postimees.ee