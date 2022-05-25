Интересующимся расскажут, как открыть собственное кафе и безопасно накормить клиента

Организация домашнего кафе стенет темой специального инфодня. Мероприятие пройдет онлайн - в среде Zoom 7 июня с 10 до 13 часов. Организатором выступает Эстонская сельскохозяйственно-торговая палата.

Речь пойдет о том, какие требования безопасности пищевых продуктов предъявляются к начинающим с малым оборотом. Как организовать домашнее кафе новичку в сфере общепита.

"Летом количество домашних кафе всегда увеличивается. Поэтому мы пересматриваем требования, которые должен знать и соблюдать кейтеринг в домашнем кафе, чтобы обеспечить безопасность предлагаемых блюд и благополучие клиентов", - сказано в приглашении на инфодень.

Про частное питание и безопасность пищевых продуктов расскажет главный специалист Департамента сельского хозяйства и продовольствия Кайди Леппик. О практической стороне и опыте организации домашнего кафе поведает главный организатор "Hiiumaa Café Day" Ли Йохансен.