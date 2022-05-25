Нарвский "Транс" проиграл всухую на домашнем поле

Как рассказывает rus.err.ee, на 12-й минуте матча Сергей Зенев вывел "Флору" вперед. В начале второго тайма Кен Калласте удвоил преимущество таллиннской команды, а на 85-й минуте Александр Шаповалов установил окончательный счет.

"Флора" набрала 40 очков и вернулась на первое место в чемпионате Эстонии. Столько же баллов и у "Левадии", но она провела на матч больше.