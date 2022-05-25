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Нарвский "Транс" проиграл всухую на домашнем поле

«Северное побережье»
Нарвский "Транс" проиграл всухую на домашнем поле
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Футболист "Нарва-Транс" после одной из неудачных игр на домашнем поле.
Футболист "Нарва-Транс" после одной из неудачных игр на домашнем поле. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

В матче 15-го тура чемпионата Эстонии по футболу "Нарва-Транс" на своем поле потерпел поражение от столичной "Флоры" со счетом 0:3. Об этом сообщил новостной портал rus.err.ee.

Как рассказывает rus.err.ee, на 12-й минуте матча Сергей Зенев вывел "Флору" вперед. В начале второго тайма Кен Калласте удвоил преимущество таллиннской команды, а на 85-й минуте Александр Шаповалов установил окончательный счет.

Концовку матча "Нарва-Транс" провел вдесятером, поскольку на 80-й минуте был удален Денис Дедечко.

"Флора" набрала 40 очков и вернулась на первое место в чемпионате Эстонии. Столько же баллов и у "Левадии", но она провела на матч больше.

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