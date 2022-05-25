Представителей квартирных товариществ Нарвы свозят на бесплатную экскурсию и обед в Тарту

Для нарвитян в Тарту готовят лекцию о существующих инструментах сбережения энергии и знакомство их с проектом "SmartEnCity" ("Умный район города Тарту"). Гости вдобавок смогут пару часов пообщаться с председателями реновированных квартирных товариществ, также они подкрепятся и просто хорошо проведут время, как обещает организатор.

Все удовольствие - за счет "KredEx".

На каждый из двух дней поездок есть по 40 мест в автобусе. Соответственно, требуется предварительная регистрация ЗДЕСЬ. Тут же можно ознакомиться с детальной программой поездки.

Одной из задач фонда "KredEx", учрежденного Министерством экономики и коммуникаций в 2001 году, является поддержка квартирных товариществ и частных лиц при приобретении ими энергетически эффективного жилья или повышении энергоэффективности имеющихся домов. Со стороны фонда предлагаются как прямые пособия, так и залоги с государственной гарантией при кредитовании.