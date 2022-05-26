В первом квартале объем строительства увеличился на 14%

Строительные предприятия построили в целом на 805 миллионов евро, из них зданий построено на 619 миллионов евро и сооружений - на 186 миллионов евро. По сравнению с первым кварталом прошлого года зданий построено на 18% больше, а сооружений (дорог, мостов, портов, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, спортивных площадок и т.п.) - на 3% больше.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Мерике Синисаар, на строительный рынок продолжают влиять низкая сравнительная база предыдущего года и самое большое за последние годы повышение цен на материалы.

На местный строительный рынок больше всего повлияло увеличение объема строительства зданий. Больше строилось как новых зданий, так и проводилось ремонтных и реконструкционных работ. Объемов строительства сооружений остался на прошлогоднем уровне.

Объем строительных работ у эстонских предприятий, действующих за рубежом, увеличился в сравнении с тем же кварталом прошлого года на 9%. <Такой рост опирается в основном на строительство сооружений. Доля строительных работ, выполненных в зарубежных государствах, составила в общем объеме строительства 5%, как и годом ранее>, - сказала Синисаар.