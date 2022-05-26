По данным Департамента статистики, в первом квартале строительные предприятия построили в Эстонии и за рубежом в целом на 14% больше, чем годом ранее.
В первом квартале объем строительства увеличился на 14%
Строительные предприятия построили в целом на 805 миллионов евро, из них зданий построено на 619 миллионов евро и сооружений - на 186 миллионов евро. По сравнению с первым кварталом прошлого года зданий построено на 18% больше, а сооружений (дорог, мостов, портов, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, спортивных площадок и т.п.) - на 3% больше.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Мерике Синисаар, на строительный рынок продолжают влиять низкая сравнительная база предыдущего года и самое большое за последние годы повышение цен на материалы.
На местный строительный рынок больше всего повлияло увеличение объема строительства зданий. Больше строилось как новых зданий, так и проводилось ремонтных и реконструкционных работ. Объемов строительства сооружений остался на прошлогоднем уровне.
Объем строительных работ у эстонских предприятий, действующих за рубежом, увеличился в сравнении с тем же кварталом прошлого года на 9%. <Такой рост опирается в основном на строительство сооружений. Доля строительных работ, выполненных в зарубежных государствах, составила в общем объеме строительства 5%, как и годом ранее>, - сказала Синисаар.
По данным Регистра строений, выдано 1240 разрешений на эксплуатацию новых жилых помещений, на 27% меньше, чем год назад. Более трети всего нового жилья построено в Таллинне, в близлежащих к столице волостях и в Тартуском уезде.