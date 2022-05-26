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Кохтла-Ярвеское горсобрание установило новые льготы при оплате места в детском саду

Erik Kalda
, ajakirjanik
Кохтла-Ярвеское горсобрание установило новые льготы при оплате места в детском саду
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Эдуард Одинец.
Эдуард Одинец. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Кохтла-Ярвеское городское собрание поддержало представленное фракцией Социал-демократической партии постановление, согласно которому родители детей в Кохтла-Ярве оплачивают место в детском саду в размере 100% за первого ребенка, 50% - за второго ребенка.

Начиная с третьего ребенка плата за детский сад не начисляется. Условием получения льготы является одновременное посещение детского сада двумя и более детьми из одной семьи.

По словам председателя оппозиционной фракции социал-демократов Эдуарда Одинца, принятое решение чрезвычайно необходимо в нынешней экономической ситуации. "Это важная мера поддержки, универсальная для всех родителей, помогающая очень многим семьям", сказал Одинец.

"Поддержка семей с детьми очень актуальна сейчас и на государственном уровне. В Рийгикогу социал-демократы неоднократно представляли законопроект об освобождении всех родителей от платы за детский сад по всей Эстонии. И в данный момент в производстве Рийгикогу находится соответствующий законопроект", напомнил Одинец.

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