Кохтла-Ярвеское горсобрание установило новые льготы при оплате места в детском саду

Начиная с третьего ребенка плата за детский сад не начисляется. Условием получения льготы является одновременное посещение детского сада двумя и более детьми из одной семьи.

По словам председателя оппозиционной фракции социал-демократов Эдуарда Одинца, принятое решение чрезвычайно необходимо в нынешней экономической ситуации. "Это важная мера поддержки, универсальная для всех родителей, помогающая очень многим семьям", сказал Одинец.