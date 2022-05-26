Грипп отправляет в больницы все больше людей

На минувшей неделе по поводу вирусных инфекций верхних дыхательных путей к врачам обратились 2660 человек, из них 39,7 процента составили дети. По сравнению с предыдущей неделей общее количество посещений врачей уменьшилось на 1%.

Число заболевших гриппом сокращается – на прошлой неделе лабораторно было подтверждено 146 вирусов гриппа А, что на 35 процентов меньше, чем неделей ранее.

С 25 апреля по 1 мая были госпитализированы в основном люди в возрасте 65 лет и старше. Количество лиц старше 60 лет, нуждающихся в госпитализации, составляет 52 процента от всех больных, нуждающихся в госпитализации.

С начала сезона по поводу тяжелого течения гриппа или связанной с гриппомпневмонии госпитализированы 362 пациента. По данным Департамента здоровья, в интенсивной терапии нуждались три человека в возрасте от 17 до 71 года. У двух человек были тяжелые хронические заболевания. Информации о вакцинации нет.

В этом сезоне от осложнений, связанных с гриппом, скончались три человека. Все случаи были старше 70 лет, без серьезных сопутствующих заболеваний и без вакцинации против гриппа.

Всего с начала сезона лабораторно подтверждено 11 697 случаев заболевания гриппом. По данным Департамента здоровья, в Эстонии циркулирует вирус гриппа А подтипа (H3).