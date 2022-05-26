Страх войны заставил жителей Эстонии активно снимать наличные

Согласно статистике Банка Эстонии, в первом квартале этого года эстоноземельцы сняли со своих счетов почти на 25 процентов больше наличных, чем в первом квартале прошлого года.

По словам руководителя отдела повседневного обслуживания Coop Эрье Меттас, с одной стороны, причиной этого является общее повышение цен, в результате чего увеличилась сумма, снимаемая за одну операцию. С другой стороны, российская агрессия в Украине заставила эстонцев больше задумываться о кризисных ситуациях, для готовности к которым также запасаются деньгами.

Несмотря на то, что удельный вес транзакций с каждым годом сдвигается от операций с наличными к платежам картой, доступность наличных денег, по словам Меттас, должна быть обеспечена по всей Эстонии, и это особенно важно для обеспечения готовности к кризису. С годами использование наличных сократилось, поскольку удобными, безопасными и широко доступными стали платежи картой, смартфонами и часами, передает "Постимеэс".

Если в четвертом квартале 2020 года было выпущено в обращение банкнот на сумму более 317 миллионов евро, то год спустя эта сумма упала до 241 миллиона евро. В 2020 году было совершено более 27 млн ​​операций по снятию наличных, в 2021 году количество операций уменьшилось на 2 млн.