Число пассажиров автобусов и поездов возвращается на допандемийный уровень

Пассажиропоток внутри Эстонии увеличивается как на автобусных, так и на железнодорожных рейсах. Перевозчики отмечают, что в первую очередь сказывается восстановление после длинного кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Кроме того, в последние месяцы, на пассажиропоток повлияли и высокие цены на топливо.

"Еще одной причиной увеличения пассажиропотока в последние месяцы является растущая цена на топливо. Насколько сильно это повлияло на количество пассажиров сказать сложно, ведь выход из коронакризиса и подорожание цен на топливо пришлись примерно на одно время - начало весны, - сказал исполнительный директор Lux Express Ингмар Рооз. - При этом, наши расчеты показывают, что в апреле пассажиропоток увеличился на 10-12% именно из-за высоких цен на заправках".

Студентка Биргита, например, пересела на общественный транспорт, поскольку путешествие на машине стало обходиться более чем в два раза дороже.

"Я стала чаще ездить поездом. Если подумать, то в Тарту я езжу примерно три-четыре раза в месяц. Это где-то 50 евро на билеты. А вот на машине эти поездки обойдутся мне уже в 120 евро. Разница ощутима", - сказала Биргита.