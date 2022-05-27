МНЕНИЕ ⟩ Учителя эстонского языка станут ценнее

Под руководством министра образования от Партии реформ Лийны Керсна в конце прошлого года была составлена программа действий с целью, чтобы во всех эстонских школах, работающих на публичные деньги, с 2035 года учебная работа велась на эстонском языке. Это довольно долгий период. Однако партнер по правительству Центристская партия не поспешила дать свое одобрение.

На пути к этой цели основное внимание должно быть не на том, что через 13 лет в детсадах прекратится обучение на русском языке, а на том, как эффективно использовать это время, чтобы шаг за шагом все лучше подготовиться к переходу на единую эстоноязычную школу.

Сейчас в детсадах и школах Эстонии работают более двух тысяч педагогов, которые сами не отвечают требованиям к уровню владения эстонским языком. Как подготовить им замену? Нужно гораздо больше самоотверженных учителей эстонского языка, которые согласились бы пойти работать в школу. Если переход на единую школу действительно грядет, то профессия учителя эстонского языка должна стать одной из наиболее востребованных и высокооплачиваемых в стране.

Что делать с теми учителями русских школ, которые за много лет не сумели выучить эстонский язык на требуемом уровне, но остаются работать в школе в интересах муниципальной политики? Стоит ли взвесить, например, их отправку на досрочную пенсию, с тем чтобы предотвратить возникновение напряженности и дать дорогу учителям нового поколения?

Хочется надеяться, что с каждым годом в Эстонии становится меньше русских семей, в которых царит такой образ мышления "русского мира", что знание эстонского языка неважно и однажды он перестанет быть нужен. Одновременно надо постоянно подпитывать мотивацию молодых людей выучить эстонский язык, потому что это поможет лучше справляться в жизни.

Самое важное - готовы ли крупные партии и эстонское общество в целом договориться, что переход на единую эстоноязычную школу - это вопрос принципиальной важности для будущего эстонского государства. Это увеличит сплоченность общества и разрешит большинство проблем, с которыми приходилось десятилетиями бороться под флагом интеграции - начиная с разделенности в информационном поле и подходе к истории, заканчивая разницей в возможностях на рынке труда.

Чтобы к этому прийти, нужны четкие сигналы от политиков, что никаких послаблений и уступок, как в предыдущие десятилетия, больше не будет. Государство также должно тратить гораздо больше денег на подготовку учителей эстонского языка и на их зарплаты. Будет честно сказать об этом четко в преддверии грядущих выборов в Рийгикогу и дать понять, что это надпартийное соглашение.