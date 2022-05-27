Партии в Эстонии должны договориться об осуществлении перехода на единую эстоноязычную школу. В противном случае он продолжит тянуться, как было в предыдущие двадцать лет, и пострадает еще одно поколение. Нужны четкие сигналы от политиков, что никаких послаблений и уступок больше не будет. Государство также должно тратить гораздо больше денег на подготовку учителей эстонского языка и на их зарплаты. Обо всем этом рассуждает главный редактор газет "Северное побережье" и "Põhjarannik" Эрик Гамзеев.
МНЕНИЕ ⟩ Учителя эстонского языка станут ценнее
Генеральный директор Языкового департамента Ильмар Томуск подсчитал, что у учащихся русскоязычных основных школ за девять лет набирается более тысячи часов эстонского языка. Для большой части учащихся этих школ эти часы их жизни потрачены впустую. Они не выучивают эстонский язык на таком уровне, чтобы учиться на эстонском языке в гимназии.
Гимназиям приходится устраивать дополнительные занятия для тех, у кого все-таки есть желание продолжать учебу. Но это происходит за счет чего-то другого. Страдают другие учащиеся. Им неизбежно достается меньше внимания учителей.
Совсем плохи дела с государственным языком в профессиональном образовании. Например, молодые идавирусцы-эстонцы могут изучать в местном центре профобразования на эстонском языке лишь единичные специальности. По десяткам специальностей учебная работа в государственном учебном заведении ведется только на русском языке. Из-за этого эстонской молодежи Ида-Вирумаа приходится уезжать из родного края, чтобы получить профессию, и большинство из них потом не возвращается.
Впрочем, у центра профобразования нет иного выбора, как обучать профессиям на русском языке, в ситуации, когда обучение эстонскому языку в основных школах много лет остается бракованным. Если большей части учащихся непонятна на эстонском языке даже тоненькая книжка "Jussikese seitse sõpra", то преподавать на эстонском языке устройство моторно-транспортных средств или принципы работы на современных станках было бы очевидно сродни ношению воды в решете.
Возможно, что не во всех профессиях непременно нужно знать государственный язык. Но важно, чтобы хорошее общее, профессиональное и дополнительное образование на государственном языке можно было получить в каждом уголке Эстонии.
В Ида-Вирумаа многие, так сказать, пятидневные эстонцы, то есть люди, которые ездят сюда на работу в госучреждения или другие места, но не живут здесь, подтверждают, что не переезжают сюда с семьей, поскольку сомневаются, что их дети получат здесь качественное образование на эстонском языке. Будет ли у них здесь такой же широкий выбор эстоноязычных кружков или тренировок, как в других местах?
С одной стороны, заслуживают признания те русскоязычные семьи, которые отдают своих детей в эстоноязычный детский сад и начальную школу, желая, чтобы они уже в детстве выучили эстонский язык. Но в то же время это дополнительная нагрузка на учреждения образования, которым из-за этого требуется больше учителей и денег.
Устранением недочетов в обучении эстонскому языку усердно занимаются и Силы обороны, но это не должно быть их задачей. Один известный политик из Центристской партии говорил, что интеграция в Эстонии успешнее всего проходит как раз в Силах обороны, футболе и Центристской партии. Насчет последней все же есть сомнения. Среди крупных партий Центристская партия больше всех колеблется в отношении перехода на единую эстоноязычную школу, опасаясь, что явная поддержка этого может лишить ее избирателей.
Под руководством министра образования от Партии реформ Лийны Керсна в конце прошлого года была составлена программа действий с целью, чтобы во всех эстонских школах, работающих на публичные деньги, с 2035 года учебная работа велась на эстонском языке. Это довольно долгий период. Однако партнер по правительству Центристская партия не поспешила дать свое одобрение.
На пути к этой цели основное внимание должно быть не на том, что через 13 лет в детсадах прекратится обучение на русском языке, а на том, как эффективно использовать это время, чтобы шаг за шагом все лучше подготовиться к переходу на единую эстоноязычную школу.
Сейчас в детсадах и школах Эстонии работают более двух тысяч педагогов, которые сами не отвечают требованиям к уровню владения эстонским языком. Как подготовить им замену? Нужно гораздо больше самоотверженных учителей эстонского языка, которые согласились бы пойти работать в школу. Если переход на единую школу действительно грядет, то профессия учителя эстонского языка должна стать одной из наиболее востребованных и высокооплачиваемых в стране.
Что делать с теми учителями русских школ, которые за много лет не сумели выучить эстонский язык на требуемом уровне, но остаются работать в школе в интересах муниципальной политики? Стоит ли взвесить, например, их отправку на досрочную пенсию, с тем чтобы предотвратить возникновение напряженности и дать дорогу учителям нового поколения?
Хочется надеяться, что с каждым годом в Эстонии становится меньше русских семей, в которых царит такой образ мышления "русского мира", что знание эстонского языка неважно и однажды он перестанет быть нужен. Одновременно надо постоянно подпитывать мотивацию молодых людей выучить эстонский язык, потому что это поможет лучше справляться в жизни.
Самое важное - готовы ли крупные партии и эстонское общество в целом договориться, что переход на единую эстоноязычную школу - это вопрос принципиальной важности для будущего эстонского государства. Это увеличит сплоченность общества и разрешит большинство проблем, с которыми приходилось десятилетиями бороться под флагом интеграции - начиная с разделенности в информационном поле и подходе к истории, заканчивая разницей в возможностях на рынке труда.
Чтобы к этому прийти, нужны четкие сигналы от политиков, что никаких послаблений и уступок, как в предыдущие десятилетия, больше не будет. Государство также должно тратить гораздо больше денег на подготовку учителей эстонского языка и на их зарплаты. Будет честно сказать об этом четко в преддверии грядущих выборов в Рийгикогу и дать понять, что это надпартийное соглашение.
Если эти вещи не будут идти рука об руку, то и в 2035 году ситуация с владением госязыком среди многих выпускников основных школ с русским языком обучения будет во многом такой же, как сейчас. За девять лет они потратили тысячу часов своей жизни на уроках эстонского языка, но результат неважный. Лозунги и мнимые победы не улучшат качество обучения эстонскому языку и совершенно не приблизят появление единой школы.