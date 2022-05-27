США и Эстония сообща защищаются от ненадежных компаний

Посольство США в Эстонии и Министерство внутренних дел Эстонии 26 мая приняли экспертов из обеих стран на семинаре. Темой обсуждения стали риски национальной безопасности, связанные с заказом услуг и технологий у ненадежных компаний. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе посольства США в Эстонии.

Со стороны США доклады подготовили эксперты Министерства энергетики, Министерства внутренней безопасности и Федерального бюро расследований США, с эстонской стороны выступали эксперты из Министерства внутренних дел, Министерства экономики и коммуникаций и Министерства иностранных дел.

Речь зашла в том числе о рисках, создаваемых ненадежными телекоммуникационными компаниями. Также обсуждались возможности независимой оценки рисков безопасности, связанных с технологическими продуктами, и перспективы по снижению этих рисков.

- Поскольку жизненно важная инфраструктура взаимосвязана, нам необходимо работать вместе, чтобы гарантировать надежность используемых нами технологий и гарантировать защиту информации, необходимой для нашей национальной и экономической безопасности, - сказал среди прочего Брайан Рорафф, временный поверенный в делах посольства США.

- Мы считаем крайне важным делиться своим опытом и знаниями с нашими партнерами из США, - заметил среди прочего Вейко Коммусаар, вице-канцлер МВД Эстонии по политике внутренней безопасности, охране правопорядка и миграции.

Как сказано в пресс-релизе посольства США, проведение такого семинара подчеркнуло важность сотрудничества с союзниками и партнерами для защиты от ненадежных компаний. Такие компании находятся в странах, которые не уважают свободную и справедливую торговлю, верховенство закона, прозрачность и права на неприкосновенность частной жизни, чьи правительства игнорируют права человека и вынуждают компании поддерживать разведывательную деятельность таких государств. Все это представляет серьезные риски для безопасности глобальной инфраструктуры.