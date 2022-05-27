В эстонские водоемы заселили сотни тысяч особей сига, лосося, форели и осетра

Особенно много было заселено мальков сига - 377400, так как запасы сиговых срочно нуждаются в пополнении. В этом году впервые был заселен и морской сиг - в залив Пакри выпустили 3200 личинок.

Также продолжилось заселение сига в реку Пярну и Чудское озеро: 121900 особей пярнуского полумигрирующего сига и 252300 особей чудского сига соответственно.

В наши водоемы было выпущено 76200 годовалых лососей, из них 26000 - в две реки Финского залива (Пуртсе и Валгейыги) и 50200 - в реку Пярну.

В реки Пуртсе, Ягала и Валгейыги было заселено 10300, а в реки Пярну - 6200 двухлетних особей, всего 16500 особей весом в среднем 150 граммов.

В реку Кохтла было выпущено 120 двухлетних форелей, а река Нарва пополнилась 1637 однолетними осетрами.

- Мы заселяем те виды, запасы которых сократились и которые не могут размножаться настолько, чтобы их популяция могла самостоятельно восстановиться, - пояснила советник отдела рыбоводства RMK Эне Саадре.

Рыбу разводят и выращивают в Пылуласком рыбопитомнике из икры и молоки, полученных от пойманных в природе рыб. Также в Пылула выращивают племенное стадо для разведения лосося.

У всех одно- и двухлетних лососей отрезают жировой плавник, чтобы при вылове отличить их от тех, которые вылупились в дикой природе. 2500 двухлетних лососей также имеют индивидуальную метку, прикрепленную к их спинному плавнику, что позволяет получить данные о росте, миграции рыбы и т.д. после ее вылова.

Индивидуальными метками также были помечены сто осетров.

Все мальки сига были помечены путем купания в растворе хлорида стронция, который оставляет отпечаток на слуховом камешке рыбы.

- Метки дают ученым возможность во время исследований идентифицировать заселенную рыбу и таким образом изучать ее численность, состояние и пути миграции, - объяснила Саадре.

Как напомнили в RMK, рыбаку, поймавшему рыбу с меткой, нужно сообщить об этом по телефону, указанному на метке, или воспользоваться онлайн-формой возврата меток Пылулаского рыбопитомника по адресу: www.rmk.ee/polula. Там указать номер метки, предполагаемую длину и вес рыбы, а также информацию о том, когда и где она была выловлена. Пойманную живьем маломерную рыбу с меткой необходимо как можно скорее выпустить обратно в воду.

С 1997 года из Пылулаского рыбопитомника RMK в воды Эстонии было заселено в общей сложности 7,5 миллионов молодых особей лосося, сига, морской форели, речной форели, осетра и хариуса. Самым крупным было разведение лосося, и, по словам Эне Саадре, усилия по увеличению численности лосося наконец-то принесли свои плоды.