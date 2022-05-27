Чтобы пополнить рыбные запасы Эстонии Пылулаский рыбопитомник заселил в различные водоемы сотни тысяч особей сига, лосося, форели и осетра. Названный рыбопитомник относится к Центру управления государственными лесами (RMK).
В эстонские водоемы заселили сотни тысяч особей сига, лосося, форели и осетра
Особенно много было заселено мальков сига - 377400, так как запасы сиговых срочно нуждаются в пополнении. В этом году впервые был заселен и морской сиг - в залив Пакри выпустили 3200 личинок.
Также продолжилось заселение сига в реку Пярну и Чудское озеро: 121900 особей пярнуского полумигрирующего сига и 252300 особей чудского сига соответственно.
В наши водоемы было выпущено 76200 годовалых лососей, из них 26000 - в две реки Финского залива (Пуртсе и Валгейыги) и 50200 - в реку Пярну.
В реки Пуртсе, Ягала и Валгейыги было заселено 10300, а в реки Пярну - 6200 двухлетних особей, всего 16500 особей весом в среднем 150 граммов.
В реку Кохтла было выпущено 120 двухлетних форелей, а река Нарва пополнилась 1637 однолетними осетрами.
- Мы заселяем те виды, запасы которых сократились и которые не могут размножаться настолько, чтобы их популяция могла самостоятельно восстановиться, - пояснила советник отдела рыбоводства RMK Эне Саадре.
Рыбу разводят и выращивают в Пылуласком рыбопитомнике из икры и молоки, полученных от пойманных в природе рыб. Также в Пылула выращивают племенное стадо для разведения лосося.
У всех одно- и двухлетних лососей отрезают жировой плавник, чтобы при вылове отличить их от тех, которые вылупились в дикой природе. 2500 двухлетних лососей также имеют индивидуальную метку, прикрепленную к их спинному плавнику, что позволяет получить данные о росте, миграции рыбы и т.д. после ее вылова.
Индивидуальными метками также были помечены сто осетров.
Все мальки сига были помечены путем купания в растворе хлорида стронция, который оставляет отпечаток на слуховом камешке рыбы.
- Метки дают ученым возможность во время исследований идентифицировать заселенную рыбу и таким образом изучать ее численность, состояние и пути миграции, - объяснила Саадре.
Как напомнили в RMK, рыбаку, поймавшему рыбу с меткой, нужно сообщить об этом по телефону, указанному на метке, или воспользоваться онлайн-формой возврата меток Пылулаского рыбопитомника по адресу: www.rmk.ee/polula. Там указать номер метки, предполагаемую длину и вес рыбы, а также информацию о том, когда и где она была выловлена. Пойманную живьем маломерную рыбу с меткой необходимо как можно скорее выпустить обратно в воду.
С 1997 года из Пылулаского рыбопитомника RMK в воды Эстонии было заселено в общей сложности 7,5 миллионов молодых особей лосося, сига, морской форели, речной форели, осетра и хариуса. Самым крупным было разведение лосося, и, по словам Эне Саадре, усилия по увеличению численности лосося наконец-то принесли свои плоды.
- Популяция лосося в реках Северной Эстонии довольно хорошо восстановилась. В ближайшее время Пылулаский рыбопитомник сосредоточится на выращивании молодых особей лосося для восстановления стада лосося в первую очередь в реке Пярну и продолжит экспериментальную работу по выращиванию здесь сига, осетра и обыкновенной жемчужницы, - представила планы на будущее Эне Саадре.