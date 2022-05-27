Коалиция с участием Центристской партии, Партии реформ и избирательного союза "Progress" в Кохтла-Ярве распалась.
Кохтла-ярвеская коалиция развалилась, расколота и Центристская партия
Окончательный удар по властному союзу, трещины в котором были заметны уже в предшествовавшие месяцы, нанесло голосование в горсобрании в четверг вечером, в результате которого в горуправе упразднят два места вице-мэра, которые сейчас занимают представители Центристской партии. Своих мест лишатся вице-мэр по финансам Людмила Янченко и занимающаяся вопросами развития вице-мэр Рийна Иванова.
Инициированный оппозиционным избирательным союзом "Restart Kohtla-Järve" законопроект поддержали от коалиции два депутата от Партии реформ, два депутата от избирательного союза "Progress", а также пять депутатов, избранных по списку Центристской партии.
Председатель Кохтла-Ярвеского округа Центристской партии Иветта Саккарт-Линнард в пятницу утром сообщила, что правление глубоко возмущено действиями партнеров по коалиции и нескольких членов фракции Центристской партии. "К сожалению, ситуация в городском собрании города Кохтла-Ярве такова, что вместо конструктивного подхода к работе, управлению городом и нацеленности на результат мы наблюдаем стремление отдельных депутатов реализовать свои личные амбиции", - констатировала она.
По оценке правления Центристской партии, голосование ясно показало, что доверие к коалиционным партнерам утрачено окончательно и что и во фракции Центристской партии нет единства.
"В ситуации, когда у отдельно взятых депутатов личные интересы превалируют над общими, нет возможности реализовывать программу и выполнять данные избирателям обещания", - сообщило правление Кохтла-Ярвеского округа Центристской партии, добавив, что серьезно рассматривается возможность создания новой коалиции с "надежными партнерами".
Единственной силой, которая не поддержала законопроект об уменьшении числа вице-мэров, были соцдемы, имеющие в горсобрании пять мест. Сформировать коалицию в Кохтла-Ярве только с соцдемами расколовшейся Центристской партии будет сложно, поскольку в горсобрании 25 мест, а сама Центристская партия сейчас может рассчитывать на шесть-семь голосов.