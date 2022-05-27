Кохтла-ярвеская коалиция развалилась, расколота и Центристская партия

Окончательный удар по властному союзу, трещины в котором были заметны уже в предшествовавшие месяцы, нанесло голосование в горсобрании в четверг вечером, в результате которого в горуправе упразднят два места вице-мэра, которые сейчас занимают представители Центристской партии. Своих мест лишатся вице-мэр по финансам Людмила Янченко и занимающаяся вопросами развития вице-мэр Рийна Иванова.

Инициированный оппозиционным избирательным союзом "Restart Kohtla-Järve" законопроект поддержали от коалиции два депутата от Партии реформ, два депутата от избирательного союза "Progress", а также пять депутатов, избранных по списку Центристской партии.

Председатель Кохтла-Ярвеского округа Центристской партии Иветта Саккарт-Линнард в пятницу утром сообщила, что правление глубоко возмущено действиями партнеров по коалиции и нескольких членов фракции Центристской партии. "К сожалению, ситуация в городском собрании города Кохтла-Ярве такова, что вместо конструктивного подхода к работе, управлению городом и нацеленности на результат мы наблюдаем стремление отдельных депутатов реализовать свои личные амбиции", - констатировала она.

По оценке правления Центристской партии, голосование ясно показало, что доверие к коалиционным партнерам утрачено окончательно и что и во фракции Центристской партии нет единства.

"В ситуации, когда у отдельно взятых депутатов личные интересы превалируют над общими, нет возможности реализовывать программу и выполнять данные избирателям обещания", - сообщило правление Кохтла-Ярвеского округа Центристской партии, добавив, что серьезно рассматривается возможность создания новой коалиции с "надежными партнерами".