Школой года в Эстонии стала Ляэнемааская общая гимназия

- В ситуации, когда на расстоянии 1300 километров идет война, мы думаем о том, что школа - это, на самом деле, то место, в котором создается мир на Земле. Уча молодежь сотрудничеству и солидарности друг с другом, мы на самом деле учим ее жить в мире. Именно здесь - в Ляэнемааской общей гимназии молодых людей учат, как жить в мире, что каждый человек важен и как быть солидарными со всеми, - сказала министр Лийна Керсна.