Титула "Школа года" удостоилась Ляэнемааская общая гимназия, о чем сообщило Министерство образования и науки.
Школой года в Эстонии стала Ляэнемааская общая гимназия
Как рассказал в данной связи новостной портал rus.err.ee, сопутствующий титулу "Школы года" кубок был вручен в пятницу, 27 мая, министром образования и науки Лийной Керсна в прямом эфире передачи "Terevisioon" на телеканале ETV.
Кубок приняли члены ученического представительства Ляэнемааской общей гимназии - Эрко Пускар и Элизабет Сильд.
- В ситуации, когда на расстоянии 1300 километров идет война, мы думаем о том, что школа - это, на самом деле, то место, в котором создается мир на Земле. Уча молодежь сотрудничеству и солидарности друг с другом, мы на самом деле учим ее жить в мире. Именно здесь - в Ляэнемааской общей гимназии молодых людей учат, как жить в мире, что каждый человек важен и как быть солидарными со всеми, - сказала министр Лийна Керсна.
Второе место на конкурсе "Школа года" заняла Метскюлаская начальная школа, а третье - Юриская гимназия.
В финал конкурса прошли десять учебных заведений, в том числе Йыхвиская и Таллиннская Лаагнаская гимназии.
В прошлом году кубка "Школы года" удостоилась Уулуская основная школа.