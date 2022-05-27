За прочитанную книжку детям в Нарве будут давать мороженое

Нарвская центральная библиотека и Представительство Совета Министров Северных стран в Эстонии совместно начинают с 1 июня летний книжный вызов "Лето, книга, мороженое!", чтобы побудить детей больше читать в летние месяцы. Программа летнего чтения предлагает широкий выбор произведений авторов из Северных стран.

Список летнего книжного вызова включает почти 120 книг для детей и подростков - для каждой возрастной группы есть свой рекомендуемый перечень литературы. В подборку вошли произведения известных и менее известных авторов из Северных стран, а также образцы различных литературных жанров. Среди них - уморительные рассказы Туве Янссон о муми-троллях и самые популярные произведения Астрид Линдгрен "Сказки Калевалы", пересказ финского эпоса для детей, книга Анники Тор о взаимоотношениях подростков "Правда или последствия", удостоенная премии имени Августа Стриндберга, и самая известная пьеса норвежского драматурга Генрика Ибсена "Кукольный дом".

Как сообщила заведующая детским отделом Нарвской центральной библиотеки Анна Куули, к участию приглашаются как дошкольники, так и ученики основной школы (1-9 классы). Участники должны быть читателями Нарвской центральной библиотеки или ее филиалов. Книги можно прочитать на месте или взять на дом.

- За каждую прочитанную книгу участник получит в подарок мороженое, а тот, кто прочитает больше всех книг к концу лета, получит главный приз, - пообещала Куули.

- Литература - важная часть культуры Северных стран, и мы рады, что совместно с Нарвской центральной библиотекой можем познакомить с ней молодежь региона, - говорит Евгений Тимощук, координатор программ нарвского филиала Представительства Совета Министров Северных стран в Эстонии. - Мы вдохновляем детей, молодежь выбирать книги, которые не входят в "обязательное чтение", тем самым обогащая их читательский опыт и знакомя со скандинавскими авторами. Это чрезвычайно интересный проект.