Обман с фальшивими скидками в магазинах теперь должен прекратиться

По словам исполнительного директора сети магазинов "A1000 Market" Тармо Лауринга, которые приводит rus.postimees.ee, до сих пор в половине случаев продаж со скидкой скидки были на самом деле фальшивыми. Лауринг убежден, что эстонских потребителей долго и серьезно обманывали.

- Как коммерсант, я знаю примерные закупочные цены и слежу за тем, что происходит в сфере торговли. Если в розничном магазине сразу на многие вещи предлагается скидка 60 процентов, то это значит, что в какой-то момент наценка должна была быть 80 процентов, но никто на самом деле не может устанавливать такую большую маржу, и это, в свою очередь, обычно означает, что скидка фальшивая. Ее цель в том, чтобы заставить людей покупать вещи, которые в действительности им не нужны, - пояснил Лауринг.

Он считает важным, чтобы Департамент защиты прав потребителей следил за соблюдением закона. По закону, если возникнут какие-то сомнения, магазин должен быть готов подтвердить свои цены за последние 30 дней. Покупатели сами тоже могли бы быть более критичными, и в сомнительных случаях фотографировать ценник, чтобы иметь доказательства.