Все школы, школы по интересам, учреждения по работе с молодежью и организации досуга, а также организации по поддержке военных беженцев могут с 30 мая подавать ходатайства на финансирование организации летних лагерей для молодежи Эстонии и Украины.
Государство дает деньги летним лагерям для интеграции молодежи Эстонии и Украины
По словам министра образования и науки Лийны Керсна, молодежные лагеря позволят молодежи Украины проводить свободное время вместе с эстонскими сверстниками, изучать эстонский язык и знакомиться с культурным пространством друг друга.
- Наша цель - поддержать детей и молодежь из Украины, чтобы они могли в безопасности продолжать здесь свою повседневную жизнь и образование, - объясняет министр Керсна. - Молодежные лагеря - это, безусловно, хорошая возможность найти новых друзей и попрактиковаться в эстонском языке, чтобы осенью продолжить учебу в эстонских школах.
Ходатайства о пособии на лагерь можно подавать до 17 июня в среде подачи ходатайств ЗДЕСЬ. Воспользоваться пособием можно будет до 30 октября.
Как пояснили в министерстве, спонсируется организация лагерей с ночевкой (7–14 дней) и дневных лагерей (5–14 дней). Организатор должен привлечь в лагерь украинскую молодежь и 30-50 процентов молодых людей 7–19 лет, владеющих эстонским языком на хорошем уровне общения.
Организаторы должны предлагать в лагерях:
- возможности для интегрированного и игрового начального изучения эстонского языка и создания среды общения на эстонском языке;
- поддержку развития социальных отношений украинской молодежи с эстонскими сверстниками;
- поддержку интеграции украинской молодежи в эстонское общество путем ознакомления с эстонским языком и культурой;
- поддержку психического здоровья молодежи;
- разнообразные виды досуга.
Организатор лагеря также может взимать с участников регистрационный взнос до 10 евро.
Эстонское государство выделит на летние молодежные лагеря до 2,8 миллионов евро в рамках дополнительного госбюджета.