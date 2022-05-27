Государство дает деньги летним лагерям для интеграции молодежи Эстонии и Украины

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, молодежные лагеря позволят молодежи Украины проводить свободное время вместе с эстонскими сверстниками, изучать эстонский язык и знакомиться с культурным пространством друг друга.

- Наша цель - поддержать детей и молодежь из Украины, чтобы они могли в безопасности продолжать здесь свою повседневную жизнь и образование, - объясняет министр Керсна. - Молодежные лагеря - это, безусловно, хорошая возможность найти новых друзей и попрактиковаться в эстонском языке, чтобы осенью продолжить учебу в эстонских школах.

Ходатайства о пособии на лагерь можно подавать до 17 июня в среде подачи ходатайств ЗДЕСЬ. Воспользоваться пособием можно будет до 30 октября.

Как пояснили в министерстве, спонсируется организация лагерей с ночевкой (7–14 дней) и дневных лагерей (5–14 дней). Организатор должен привлечь в лагерь украинскую молодежь и 30-50 процентов молодых людей 7–19 лет, владеющих эстонским языком на хорошем уровне общения.

Организаторы должны предлагать в лагерях:

возможности для интегрированного и игрового начального изучения эстонского языка и создания среды общения на эстонском языке;

поддержку развития социальных отношений украинской молодежи с эстонскими сверстниками;

поддержку интеграции украинской молодежи в эстонское общество путем ознакомления с эстонским языком и культурой;

поддержку психического здоровья молодежи;

разнообразные виды досуга.

Организатор лагеря также может взимать с участников регистрационный взнос до 10 евро.