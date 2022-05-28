ОПРОС ⟩ Нужно ли уличное освещение в городе летом?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Валерий АФОНИН, охранник: - Сейчас такие светлые ночи, что можно отключать. Дежурю сутками, поэтому могу утверждать, что кромешной тьмы нет. Кохтла-ярвеские городские власти правильно поступили, отключив свет в целях экономии. В августе-сентябре - другое дело, тогда будет темно.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Николай ЕЛИСЕЕВ, пенсионер: - Если есть необходимость экономии средств, то можно и обойтись - ночи не темные. Людей ночью двигается мало, а если кому-то надо идти, можно ведь взять фонарик. Короче, некатастрофично.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Мария ГАРКУШЕНКО, массажист: - Мы беженцы с Украины, по ночам не ходим. Здесь такие светлые ночи, каких у нас не бывает. Думаю, что можно включать освещение в самое темное время суток, кто-то же ездит, ходит. Пусть даже мало людей, но им при освещении будет комфортно.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Светлана АБРАМОВА, социальный работник: - Очень печально, что отключили. Муж работает на шахте, их привозят в Северный микрорайон, на автобусной остановке высаживают. До дома идет пешком. Однажды, даже при освещении, его ударили по голове около банкомата. Без света идти еще страшнее. Дочь на швейном производстве работает, иногда возвращается в 23 часа и позже, тоже страшновато. Даже когда на машине еду около 22 часов, уже неуютно, плохо дорогу видно. Резервы экономии можно поискать в других статьях бюджета, а не экономить на безопасности людей.