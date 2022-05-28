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Землевладелец перекрыл дорогу для машин в знак протеста против пыли

Кюлли Крийс
, журналист
Землевладелец перекрыл дорогу для машин в знак протеста против пыли
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Хели Вилуметс, стоя возле перегородившего дорогу бревна, объясняла всем водителям, вынужденным ехать в объезд, зачем нужна такая крайняя мера.
Хели Вилуметс, стоя возле перегородившего дорогу бревна, объясняла всем водителям, вынужденным ехать в объезд, зачем нужна такая крайняя мера. Фото: Riho Vilumets

Семья, постоянно страдающая от пылевого террора из-за больших грузовиков, на два часа перекрыла бревном проходящую по их земле гравийную дорогу, надеясь таким образом привлечь внимание волостных властей к давней проблеме.

Семья Вилуметс уже много лет с весны до осени живет в своем доме в деревне Оямаа в постоянном облаке пыли. По гравийной дороге, проходящей примерно в двухстах метрах от дома, в день проезжают десятки машин. С легковушками все не так плохо, но ездят и тяжелые грузовики, груженные щебнем. И так часто, что облако пыли, поднятое одним, еще не успевает осесть, как уже едет следующий.

Все эти машины могли бы ехать в пункт назначения и по другой дороге, но это означало бы сделать большой круг и существенно потратить время. 

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