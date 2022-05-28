Землевладелец перекрыл дорогу для машин в знак протеста против пыли

Семья Вилуметс уже много лет с весны до осени живет в своем доме в деревне Оямаа в постоянном облаке пыли. По гравийной дороге, проходящей примерно в двухстах метрах от дома, в день проезжают десятки машин. С легковушками все не так плохо, но ездят и тяжелые грузовики, груженные щебнем. И так часто, что облако пыли, поднятое одним, еще не успевает осесть, как уже едет следующий.