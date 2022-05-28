Семья, постоянно страдающая от пылевого террора из-за больших грузовиков, на два часа перекрыла бревном проходящую по их земле гравийную дорогу, надеясь таким образом привлечь внимание волостных властей к давней проблеме.
Для подписчиков
Землевладелец перекрыл дорогу для машин в знак протеста против пыли
Землевладелец перекрыл дорогу для машин в знак протеста против пыли
Семья Вилуметс уже много лет с весны до осени живет в своем доме в деревне Оямаа в постоянном облаке пыли. По гравийной дороге, проходящей примерно в двухстах метрах от дома, в день проезжают десятки машин. С легковушками все не так плохо, но ездят и тяжелые грузовики, груженные щебнем. И так часто, что облако пыли, поднятое одним, еще не успевает осесть, как уже едет следующий.