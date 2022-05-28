Хореограф Юлия Рязанцева добавит "танцующему городу" Кохтла-Ярве украинский колорит

Юлия Рязанцева выражает свои чувства в танце: танцует везде, где возникают эмоции. Последнее время такие ситуации возникают чуть ли не каждый день - в Ида-Вирумаа немало красивых мест.

- Мы много гуляем, везде еще не побывала, но много танцевала - в невероятно красивом парке в Тойла, на площадке в Сака, в городском парке, - поделилась она. - Поразило - в Ида-Вирумаа так много открытых сцен.