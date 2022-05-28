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Хореограф Юлия Рязанцева добавит "танцующему городу" Кохтла-Ярве украинский колорит

Ирина Кивисельг
, журналист
Хореограф Юлия Рязанцева добавит "танцующему городу" Кохтла-Ярве украинский колорит
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Бывший главный балетмейстер коллектива областной филармонии, педагог высшей танцевальной школы Юлия Рязанцева готова вдохнуть новую жизнь в известный творческий коллектив Кохтла-Ярвеского центра культуры "Ритм".
Бывший главный балетмейстер коллектива областной филармонии, педагог высшей танцевальной школы Юлия Рязанцева готова вдохнуть новую жизнь в известный творческий коллектив Кохтла-Ярвеского центра культуры "Ритм". Фото: Erakogu

В Кохтла-Ярвеском центре культуры приступила к работе молодой хореограф Юлия Рязанцева, месяц назад приехавшая в Ида-Вирумаа из Северодонецка. Бывший главный балетмейстер коллектива областной филармонии, педагог высшей танцевальной школы вместе с руководителем танцевального ансамбля "Ритм" Инной Васильевой готова вдохнуть новую жизнь в известный творческий коллектив Кохтла-Ярвеского центра культуры.

Юлия Рязанцева выражает свои чувства в танце: танцует везде, где возникают эмоции. Последнее время такие ситуации возникают чуть ли не каждый день - в Ида-Вирумаа немало красивых мест.

- Мы много гуляем, везде еще не побывала, но много танцевала - в невероятно красивом парке в Тойла, на площадке в Сака, в городском парке, - поделилась она. - Поразило - в Ида-Вирумаа так много открытых сцен.

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