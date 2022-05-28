RMK запрещает из-за пожарной опасности ездить по коньюским лесам

- В мае этого года на землях Ахтмеского лесничества в деревне Конью Тойлаской волости произошло семь возгораний торфяной почвы, на тушение которых Спасательный департамент расходовал как ресурсы рабочей силы, так и деньги налогоплательщика. Поскольку почти во всех случаях причиной возгорания становились моторные транспортные средства, то RMK закрывает доступ туда, - сообщил Идаский спасательный центр.

Временные запрещающие таблички установили на землях лесничества в пятницу, 27 мая, позднее их заменят стационарными знаками.

- На ATV и мотоциклах ездили по торфяникам, которые при жаре и сухой погоде становятся крайне пожароопасными, - объяснил ида-вирумааский лесничий Алар Сюда решение о закрытии. - Стараемся установкой запрещающих знаков напомнить, что ездить по торфяным полям нельзя, ведь очень велика угроза возгорания.

Руководитель бюро надзора за безопасностью Идаского спасательного центра Марти Сийм отметил, что самые крупные майские возгорания произошли 3 мая, когда горело два гектара торфяной почвы, и 14 мая, когда пришлось тушить огонь на участке площадью более полугектара. "В среднем за один спасательный эпизод расходуется 12 рабочих часов и 400 евро денег налогоплательщика на средства тушения, причем тут не учтены расходы на рабочую силу. И это только из-за того, что кому-то захотелось для собственного удовольствия прокатиться на моторном транспортном средстве по торфяной почве", - сказал Сийм.

По словам спасателей, каждый такой эпизод может затянуть выезд на пожар в жилом доме и в худшем случае повлиять на скорость спасения жизни.

- Почвенные возгорания могут причинить большой ущерб окружающей среде, - сказала руководитель Ида-Вирумааского бюро надзора Департамента окружающей среды Кятлин Лизденис. По ее словам, езда на моторном транспорте по коньюским ландшафтам увеличивает риски и потому, что там же расположен и Куртнаский ландшафтный заповедник. Возгорание не спрашивает о границах заповедника, и если небрежный ездок спровоцирует поблизости возгорание торфяной почвы, то огонь может с легкостью перекинуться и на заповедник, отметила Лизденис.

Торф загорается от летучей пыли, которая опускается на раскаленные части двигателя, потом осыпается вниз и приводит к возгоранию почвы. Возгорания вызывали также искры, вылетавшие из глушителя автомобиля.

По словам спасателей, дожди, идущие несколько дней, тоже не спасают ситуацию, ведь вода не успевает проникнуть глубоко в торфяную почву, где очаги огня могли тлеть уже несколько дней, до того как перерасти в крупное возгорание на местности.