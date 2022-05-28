Кохтла-ярвеская власть развалилась

Окончательный удар по властному союзу, трещины в котором были заметны уже в предшествовавшие месяцы, нанесло голосование в горсобрании в четверг вечером, в результате которого в горуправе упразднят два места вице-мэра, которые сейчас занимают представители Центристской партии. Своего места лишатся вице-мэр по финансам Людмила Янченко и занимающаяся вопросами развития вице-мэр Рийна Иванова. Речь идет о бывших высокопоставленных городских руководителях, первая из которых много лет являлась мэром, а вторая - председателем горсобрания.