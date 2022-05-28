Сб, 28.05.2022
Погода
Гороскоп
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing
Для подписчиков

Кохтла-ярвеская власть развалилась

Эрик Гамзеев
, журналист
Кохтла-ярвеская власть развалилась
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Много лет управлявшее городом Кохтла-Ярве трио - Людмила Янченко, Валерий Корб и Рийна Иванова - на последних выборах собрало небывало скромный урожай голосов. Иванова, лучшая из них, получила лишь 199 голосов. Теперь некоторые центристы проголосовали в горсобрании за лишение Янченко и Ивановой должностей вице-мэров.
Много лет управлявшее городом Кохтла-Ярве трио - Людмила Янченко, Валерий Корб и Рийна Иванова - на последних выборах собрало небывало скромный урожай голосов. Иванова, лучшая из них, получила лишь 199 голосов. Теперь некоторые центристы проголосовали в горсобрании за лишение Янченко и Ивановой должностей вице-мэров. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кохтла-ярвеская коалиция с участием Центристской партии, Партии реформ и избирательного союза "Progress", которая в предыдущие месяцы уже демонстрировала признаки раскола, все-таки распалась.

Окончательный удар по властному союзу, трещины в котором были заметны уже в предшествовавшие месяцы, нанесло голосование в горсобрании в четверг вечером, в результате которого в горуправе упразднят два места вице-мэра, которые сейчас занимают представители Центристской партии. Своего места лишатся вице-мэр по финансам Людмила Янченко и занимающаяся вопросами развития вице-мэр Рийна Иванова. Речь идет о бывших высокопоставленных городских руководителях, первая из которых много лет являлась мэром, а вторая - председателем горсобрания.

Раскол среди центристов

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх