ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Валерий Корб

Однако в последние годы становилось все сложнее сохранять такую систему управления. Несколько соратников были признаны в суде коррупционерами. Недовольство горожан выражалось в уменьшении урожаев голосов. И вот на местных выборах минувшей осенью компания Корба под названием Центристская партия больше не смогла добиться единовластия в горсобрании. Но и в этой ситуации ему удалось еще раз всех перехитрить и остаться у власти.