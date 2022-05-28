С осени 1996 года, когда Валерий Корб вернулся к власти в Кохтла-Ярве, больше четверти века практически все в руководстве этим городом происходило по его указке. Правда, приходилось постоянно комбинировать и лавировать, чтобы сохранить свое влияние над нужными людьми с разными интересами, но в этом искусстве его мастерство постоянно совершенствовалось.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Валерий Корб
Однако в последние годы становилось все сложнее сохранять такую систему управления. Несколько соратников были признаны в суде коррупционерами. Недовольство горожан выражалось в уменьшении урожаев голосов. И вот на местных выборах минувшей осенью компания Корба под названием Центристская партия больше не смогла добиться единовластия в горсобрании. Но и в этой ситуации ему удалось еще раз всех перехитрить и остаться у власти.
Прошедшее в четверг в Кохтла-Ярвеском горсобрании голосование, на котором фракция Центристской партии раскололась, а Людмиле Янченко и Рийне Ивановой, многолетним соратницам Корба, указали место, знаменует также конец эпохи Корба в Кохтла-Ярве.
"Эх, все-таки не умеет эта молодежь вести дела", - может подумать Корб, с учетом того, что в течение последнего полугодия он пытался разделить свои роли с другими.