Собственник бывшего куртнаского пионерлагеря ведет дела по-своему

Составление детальной планировки земельной единицы "Laagri" в деревне Консу бывшее Иллукаское волостное управление инициировало по желанию землесобственника, ТОО "Kurtna NON", еще шесть лет назад. Многие участки тогда уже были проданы в общую собственность - тем, кто перестроил старые жилые здания лагеря под собственные дачи.

- Люди, купившие землю, хотели, чтобы у каждого был отдельный участок, а не часть общей земельной собственности. У них вроде даже в договорах купли-продажи было написано, что фирма обязуется составить планировку, - тогдашний волостной старейшина Олег Кузнецов помнит, что собственника пришлось уговаривать этим заняться.