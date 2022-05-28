Собственник недвижимости лагеря "Rakett" ("Ракета") продал участки земли в общую собственность до того, как их обмежевать, и во время составления планировки самовольно изменил размеры одного участка.
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Собственник бывшего куртнаского пионерлагеря ведет дела по-своему
Собственник бывшего куртнаского пионерлагеря ведет дела по-своему
Составление детальной планировки земельной единицы "Laagri" в деревне Консу бывшее Иллукаское волостное управление инициировало по желанию землесобственника, ТОО "Kurtna NON", еще шесть лет назад. Многие участки тогда уже были проданы в общую собственность - тем, кто перестроил старые жилые здания лагеря под собственные дачи.