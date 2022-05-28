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Собственник бывшего куртнаского пионерлагеря ведет дела по-своему

Кюлли Крийс
, журналист
Собственник бывшего куртнаского пионерлагеря ведет дела по-своему
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Люди, купившие земельный участок в бывшем пионерском лагере в деревне Консу и построившие там дом, хотят избавиться от статуса совладельца, но для этого необходимо законно определить конкретные границы участков и внести их в регистр в качестве недвижимости.
Люди, купившие земельный участок в бывшем пионерском лагере в деревне Консу и построившие там дом, хотят избавиться от статуса совладельца, но для этого необходимо законно определить конкретные границы участков и внести их в регистр в качестве недвижимости. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Собственник недвижимости лагеря "Rakett" ("Ракета") продал участки земли в общую собственность до того, как их обмежевать, и во время составления планировки самовольно изменил размеры одного участка.

Составление детальной планировки земельной единицы "Laagri" в деревне Консу бывшее Иллукаское волостное управление инициировало по желанию землесобственника, ТОО "Kurtna NON", еще шесть лет назад. Многие участки тогда уже были проданы в общую собственность - тем, кто перестроил старые жилые здания лагеря под собственные дачи.

- Люди, купившие землю, хотели, чтобы у каждого был отдельный участок, а не часть общей земельной собственности. У них вроде даже в договорах купли-продажи было написано, что фирма обязуется составить планировку, - тогдашний волостной старейшина Олег Кузнецов помнит, что собственника пришлось уговаривать этим заняться.

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