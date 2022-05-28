Трийну Пяэзик: В классе вверх тормашками роли меняются

В школьной системе родители во все времена были скорее вспомогательной силой, сторонними наблюдателями, иногда секретарями, а порой и адвокатами. А если их вызывают в школу, то причиной этого чаще всего является развивающая беседа, торжественный акт или какая-нибудь неприятность.

На этот раз мы приглашаем родителей прийти в класс и побыть учениками своих детей.

"Предприимчивая школа" и Ида-Вируский образовательный кластер "Hariduskopter" организуют с 30 мая по 5 июня неделю "Вверх тормашками" (Pea Peale Pööratud nädal, PPP), на которой школа или детский сад станут местом встречи родителей, детей и учителей. На этой неделе роли поменяются: ученики станут учителями, учителя - менторами и наблюдателями, а родители - гостями на уроках своих детей.

В родителях это непременно возродит позабытое за годы чувство, что значит быть учеником, какие чувства и мысли это в них вызывает, и таким образом позволит понять как собственного ребенка, так и учителя с другой точки зрения. Заодно это даст возможность испытать на себе, как и чему ребенок научился.

От родителя, который придет на урок в класс "вверх тормашками", ожидается искренний интерес к учебе. Ученики, которые примерят роль учителя, не должны тратить свою энергию на то, чтобы повысить интерес или мотивировать, у них должна быть возможность сосредоточиться на содержании и выполнении задач в новой роли.

Учителя часто сетуют, что ученики могли бы лучше уметь управлять собой, быть более мотивированными, и выражают желание быть в роли ментора/наставника и вмешиваться не так активно. Давайте попробуем!

Учителя привыкли и приучили себя многое делать самостоятельно: подготовка к уроку, формулирование целей, составление рабочих листов, поиск дополнительных материалов, проведение урока, инструктаж, позднее - проверка работ и т.д. Но если мы не видим в глазах учеников энтузиазма, желания взять на себя ответственность за учебу…

Для меня это знак, что мы, пожалуй, слишком многое делаем сами. В такой ситуации ученик автоматически выполняет потребительскую роль - делать то, что решил учитель. Это не всегда плохо, но если кто-то другой постоянно и на протяжении долгого времени решает за нас, то мы становимся ленивыми, а порой даже начинаем обвинять.

Пока выбирает и решает взрослый, он же отвечает и за результаты обучения. Однако документы в области образования и мнения самих взрослых указывают путь к тому, чтобы ученики сами несли все больше ответственности за свою учебу.

Мы дадим ученикам возможность нести ответственность за свой выбор в безопасной среде - для начала хотя бы в порядке эксперимента.