Класс "вверх тормашками" можно назвать кратковременным концентратом современного подхода к обучению с небольшим вкусовым нюансом - в игру вступает и родитель.
Трийну Пяэзик: В классе вверх тормашками роли меняются
В школьной системе родители во все времена были скорее вспомогательной силой, сторонними наблюдателями, иногда секретарями, а порой и адвокатами. А если их вызывают в школу, то причиной этого чаще всего является развивающая беседа, торжественный акт или какая-нибудь неприятность.
На этот раз мы приглашаем родителей прийти в класс и побыть учениками своих детей.
"Предприимчивая школа" и Ида-Вируский образовательный кластер "Hariduskopter" организуют с 30 мая по 5 июня неделю "Вверх тормашками" (Pea Peale Pööratud nädal, PPP), на которой школа или детский сад станут местом встречи родителей, детей и учителей. На этой неделе роли поменяются: ученики станут учителями, учителя - менторами и наблюдателями, а родители - гостями на уроках своих детей.
В родителях это непременно возродит позабытое за годы чувство, что значит быть учеником, какие чувства и мысли это в них вызывает, и таким образом позволит понять как собственного ребенка, так и учителя с другой точки зрения. Заодно это даст возможность испытать на себе, как и чему ребенок научился.
От родителя, который придет на урок в класс "вверх тормашками", ожидается искренний интерес к учебе. Ученики, которые примерят роль учителя, не должны тратить свою энергию на то, чтобы повысить интерес или мотивировать, у них должна быть возможность сосредоточиться на содержании и выполнении задач в новой роли.
Учителя часто сетуют, что ученики могли бы лучше уметь управлять собой, быть более мотивированными, и выражают желание быть в роли ментора/наставника и вмешиваться не так активно. Давайте попробуем!
Учителя привыкли и приучили себя многое делать самостоятельно: подготовка к уроку, формулирование целей, составление рабочих листов, поиск дополнительных материалов, проведение урока, инструктаж, позднее - проверка работ и т.д. Но если мы не видим в глазах учеников энтузиазма, желания взять на себя ответственность за учебу…
Для меня это знак, что мы, пожалуй, слишком многое делаем сами. В такой ситуации ученик автоматически выполняет потребительскую роль - делать то, что решил учитель. Это не всегда плохо, но если кто-то другой постоянно и на протяжении долгого времени решает за нас, то мы становимся ленивыми, а порой даже начинаем обвинять.
Пока выбирает и решает взрослый, он же отвечает и за результаты обучения. Однако документы в области образования и мнения самих взрослых указывают путь к тому, чтобы ученики сами несли все больше ответственности за свою учебу.
Мы дадим ученикам возможность нести ответственность за свой выбор в безопасной среде - для начала хотя бы в порядке эксперимента.
На уроке "вверх тормашками" учителя доверят свою роль ученикам, а сами сознательно возьмут на себя роль ментора и наблюдателя. Они обратят внимание новоиспеченных учителей на то, что важно иметь в виду, когда они делают выбор. Ментор не делает выбор за учеников.
Роль наблюдателя/исследователя на уроке дает хорошую возможность понаблюдать за тем, что повседневные уроки и контрольные работы не дают так хорошо увидеть: за культурой (взаимо)общения и привычками учеников. Порой это может быть достаточно сложно, но тем больше возможностей для саморазвития даст этот опыт учителю.
Стоит поискать те спусковые крючки, которые заставляют учителя внутренне покачнуться. Вы можете обнаружить, что в словарном запасе и выборе учащихся отражаются шаблоны - ваши и ваших коллег, и сразу сможете увидеть со стороны ответную реакцию.
Уважаемые ученики, учителя и родители! Я понимаю, что такая смена ролей сначала может быть для вас некомфортной. Возможно, утешит знание, что и другим участникам чужая роль поначалу может показаться неудобной.
Учителя окажутся в ситуации, когда роль ментора предписывает им отказаться от контроля, от самостоятельного принятия решений, доверять своим ученикам и их выбору и вмешиваться столько, сколько нужно, но как можно меньше. Во время урока в роли наблюдателя/исследователя/сборщика данных может возникнуть искушение вмешаться, но нужно сдерживать себя, чтобы позволить учащимся нести ответственность за свой выбор в безопасной учебной среде.
Говорят, что лучше всего учится тот, кто учит. Ученики, которые станут учителями, хотят поступать "правильно" в этой роли и могут застрять в шестеренках собственных желаний и ролевых ожиданий. Стоит заранее учесть, что знания, умения и опыт учеников могут не обеспечить немедленного или безоговорочного успеха.
Когда мы имеем дело с людьми - а обычно так и есть, - всегда возникают непредвиденные ситуации. Полезно знать, что именно такие решения, придуманные для преодоления возникших на пути непредвиденных препятствий, позволяют вашему мозгу учиться наилучшим образом.
Родители, вы снова станете учениками. В вас могут проснуться школьные воспоминания, и может случиться, что вы впадете в крайние модели поведения "я знаю правильные ответы" или "я ничего не понимаю". Здесь важно осознанно наблюдать за собой, чтобы не угодить в собственную ловушку. Если вы заметите проявление таких моделей, осознанно вернитесь к роли любознательного ученика.
Такая смена ролей позволит воспринять много информации, которая пропадает в будничной спешке и исполнении "выученных" ролей. В новых для себя ролях стоит поискать то, чего вы еще не знаете, и быть открытыми к озарениям, которые вы испытаете сами и дадите испытать другим участникам.
В этом опыте вы все вместе - это возможность для всех узнать что-то новое о себе и своих "коллегах". Класс "вверх тормашками" - это замечательный эксперимент, позволяющий это испытать.