Эксперт: нет оснований считать коронавирус опасным заболеванием, пожилых лучше прививать осенью

В то же время, сказала Лутсар, по-прежнему важно вовремя четвертой дозой вакцинировать людей с пониженным иммунитетом и пожилых. При этом пожилые люди могли бы пройти вакцинацию ближе к осени, сообщают в понедельник радионовости ERR.

"Я уверена, что большинство людей, страдающих иммунодефицитом, уже получили четвертую дозу вакцины. Тем из них, кто еще не прошел вакцинацию, следует это сделать обязательно", - подчеркнула Ирья Лутсар.

"Вторая категория — это пожилые люди, и тут надо решить вопрос, где мы для них установим границу. Сейчас мы придерживаемся мнения, что перед приходом лета мы кампанию по иммунизации пожилых проводить не будем. Однако ближе к осени или ближе к началу очередной волны коронавируса - то есть непосредственно перед ней - мы рекомендуем всем пожилым людям получить уже четвертую дозу", - добавила профессор.