В апреле доход от продаж больше всего вырос у магазинов промтоваров

По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, на рост доходов предприятий розничной торговли больше всего повлияли магазины промышленных товаров, где в годовом исчислении продажи выросли на 26%. <На быстрый рост выручки этих предприятий повлияло то, что в апреле прошлого года торговые центры были весь месяц закрыты из-за вызванных коронавирусом ограничений>, - пояснила Пихлак.

В наибольшей степени доход от продаж вырос у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь, где за год продажи увеличились почти в четыре раза. <Почти вдвое вырос доход от продаж и у других неспециализированных магазинов, где преобладают промышленные товары, то есть у так называемых универмагов>, - добавила Пихлак.

Доход от продаж также вырос у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, у киосков, рынков и в прямых продажах (33%), у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы (23%), у специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее (15%), а также у аптек и магазинов косметических товаров (13%). В сравнении с тем же периодом прошлого года на 12% сократился доход от продаж магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн.

Доход от продаж предприятий, осуществляющих розничную продажу моторного топлива, вырос в апреле на 13%. Спустя долгое время стал сокращаться доход от продаж продовольственных магазинов, который уменьшился по сравнению с апрелем прошлого года на 3%.