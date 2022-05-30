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Спецкомиссия Рийгикогу обсудит готовность Эстонии к отопительному сезону

Erik Kalda
, ajakirjanik
Спецкомиссия Рийгикогу обсудит готовность Эстонии к отопительному сезону
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Радиатор. Иллюстративное фото.
Радиатор. Иллюстративное фото. Фото: Матти Кямяря

Специальная комиссия Рийгикогу по контролю за госбюджетом в понедельник проведет открытое заседание на тему кризиса в сфере энергетики.

Цель заседания - установить, насколько государство подготовилось к следующему отопительному сезону.

"Мы хотим получить информацию о применении уже выработанных мер по компенсации расходов на отопление и электричество, а также информацию о мерах, принимаемых для подготовки к следующему отопительному сезону: об обеспечении надежности энергоснабжения, о состоянии проекта СПГ-терминала, об объемах государственных резервов, а также о мерах помощи жителям Эстонии в связи с высокими ценами на энергоносители", – сказал председатель комиссии Урмас Рейнсалу, слова которого приводит пресс-служба парламента.

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