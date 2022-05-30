Префект Тарво Крууп: жители Кохтла-Ярве заслуживают того, чтобы чувствовать себя в безопасности

Летом в Эстонии не так много темного времени, но несколько часов в сутках все же найдется. А для преступления или несчастного случая больше и не нужно. На то, чтобы разбить окно автомобиля и украсть что-нибудь из транспортного средства, преступнику требуется пара десятков секунд. На проникновение в чужой дом и кражу ценных вещей вору хватит и десяти минут. Нападение или ограбление на улице редко длятся дольше нескольких минут. Наезд на пешехода или велосипедиста может случиться буквально за секунды. Все перечисленные беды может предотвратить или смягчить уличное освещение в городской среде.

Объективная безопасность идет рука об руку с субъективным чувством безопасности, которое является неотъемлемой частью качества жизни людей. Насколько хорошей считает человек свою среду проживания, если он больше не чувствует себя в безопасности, возвращаясь вечером домой? Наверное, не очень хорошей. Свет укрепляет чувство безопасности, а темнота ослабляет. Жители Кохтла-Ярве заслуживают того, чтобы чувствовать себя в безопасности в родном краю, и решения, снижающие их чувство безопасности, безусловно, требуют предварительного публичного обсуждения.

Как патриот Вирумаа, я тоже очень переживаю за то, чтобы больше новых людей приезжало в наш регион жить и работать. Наши местные самоуправления, предприятия и общины приложили немало усилий для достижения этой цели. На этом пути отключение освещения - это шаг назад: темные улицы - не лучшая визитная карточка для любого города. Ведь люди считают уличное освещение не роскошью, а чем-то совершенно элементарным.