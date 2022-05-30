Гастарбайтеры в Эстонии часто вынуждены бороться за свою зарплату

Если сравнить общее количество заявлений, поступивших в комиссии по рассмотрению трудовых споров, с аналогичным периодом прошлого года, то оно осталось точно таким же - 57 заявлений. Из них 23 помечены как поступившие от украинцев. Таким образом, споры, связанные с украинцами, составляют 40 процентов от претензий со стороны иностранных рабочих. Помимо украинцев, заявления также поступили от грузинских и латвийских работников.

«Нельзя сказать, что трудовые споры связаны с украинскими военными беженцами - скорее с украинцами, которые ранее приехали на работу в Эстонию», — сказала заместитель генерального директора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу.

Больше всего трудовых споров, связанных с иностранной рабочей силой, приходится на строительную отрасль. По данным инспекции, большинство украинцев, вовлеченных в трудовые споры, составляют строители (22), далее ищут водители грузовиков (5) и сантехники (5). От представителей других профессий поступило по одному-два заявления.