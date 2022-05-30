Суд приговорил нападавшую на пассажиров в Таллинне кохтлаярвеску к тюремному сроку

Прокуратура предъявила женщине обвинение в серьезном нарушении общественного порядка и физическом насилии. В ускоренном рассмотрении дела суд признал женщину виновной и приговорил ее к одному году лишения свободы, из которых обвиняемая должна реально отбыть сразу три месяца, пишет ERR.

В прошлую среду, 26 июня, 41-летняя женщина подошла к 32-летней женщине и ее 3-летнему ребенку, ожидавшим электропоезд на платформе железнодорожной станции Рахумяэ в Таллинне, и столкнула женщину с платформы. По словам руководителя Ляэне-Харьюского отделения Леа Бяренсон, к счастью, в это время поезд еще не подъезжал к станции, иначе все могло закончиться гораздо печальнее.