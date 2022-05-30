В субботу полиция арестовала 41-летнюю жительницу Кохтла-Ярве, которая ранее напала и толкнула на рельсы на железнодорожной платформе Рахумяэ в Таллинне женщину на глазах у её ребенка, а также ударила в поезде 84-летнюю женщину.
Суд приговорил нападавшую на пассажиров в Таллинне кохтлаярвеску к тюремному сроку
Прокуратура предъявила женщине обвинение в серьезном нарушении общественного порядка и физическом насилии. В ускоренном рассмотрении дела суд признал женщину виновной и приговорил ее к одному году лишения свободы, из которых обвиняемая должна реально отбыть сразу три месяца, пишет ERR.
В прошлую среду, 26 июня, 41-летняя женщина подошла к 32-летней женщине и ее 3-летнему ребенку, ожидавшим электропоезд на платформе железнодорожной станции Рахумяэ в Таллинне, и столкнула женщину с платформы. По словам руководителя Ляэне-Харьюского отделения Леа Бяренсон, к счастью, в это время поезд еще не подъезжал к станции, иначе все могло закончиться гораздо печальнее.
Женщина, которую нападавшая толкнула, взяла ребенка на руки и стала его успокаивать, но нападавшая последовала за ней и ударила её по лицу. После этого 41-летняя женщина села в поезд до Балтийского вокзала и там ударила 80-летнюю женщину. На Балтийском вокзале нападавшая женщина вышла из поезда и была задержана полицией, а в субботу была перевезена в Кохтла-Ярве по месту жительства.