Осенью автобусное движение между некоторыми городами и волостями может встать

Согласно подписанному компаниями Hansabuss, Sebe, Atko, M.K Reis-X и Gobus обращению, организованное по заказу государства автобусное движение из-за подорожания топлива, недостаточного финансирования и изменения экономической ситуации достигло положения, при котором, если ничего не менять, осенью движение между некоторыми городами и волостями встанет, сообщает ERR.

Во избежание такого сценария решение должно быть найдено немедленно, сообщили автобусные предприятия.

Чтобы привлечь внимание к обозначенной проблеме, каждая автобусная фирма 11 июня остановит движение на одном из своих маршрутов в Харьюмаа.

В обращении компаний говорится, что, с мая прошлого года, когда литр дизельного топлива в Эстонии стоил менее 1,2 евро, за год он подорожал до 1,85 евро. Цена сжатого газа для многих автобусов за год почти утроилась, увеличившись с 0,89 евро до 2,49 евро.

Автобусные предприятия отмечают, что из-за подорожания топлива увеличилось количество пассажиров автобусов: например, в первом квартале этого года на уездных линиях в автобусах передвигались на 26% больше людей, чем за тот же период прошлого года.

Однако, по мнению компаний, государство про них забыло и рассчитывает на то, что маршруты будут обслуживаться по прежним расценкам.