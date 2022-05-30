Полиция разыскивает: пропавшие в Рапламаа женщины могут находиться в Ида-Вирумаа

Anelja. Фото: Erakogu.

Valeria. Фото: Erakogu.

Виктория и ее дочери Валерия и Анеля ушли из своего дома в Рапламаа в октябре прошлого года. Полиция собирала всевозможную информацию о местах их возможного пребывания, однако их местоположение установить не удалось. Собранная на настоящий момент информация указывает, что женщины могут находиться в Ида-Вирумаа. У полиции нет оснований полагать, что жизнь женщин в опасности.

Рост 64-летней Виктории около 160 см, телосложение худощавое, волосы темно-коричневые, глаза серые. Рост 39-летней Валерии около 168 см, телосложение худощавое, глаза карие, волосы темные. Рост 31-летней Анели около 165 см, телосложение худощавое, волосы коричневые, глаза карие. Женщины общаются как на эстонском, так и на русском языке.