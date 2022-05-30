Полиция просит содействия в выяснении местонахождения ушедших из дома в Рапламаа осенью прошлого года 64-летней Виктории, 39-летней Валерии и 31-летней Анели. Насколько известно, женщины могут передвигаться по Ида-Вирумаа.
Полиция разыскивает: пропавшие в Рапламаа женщины могут находиться в Ида-Вирумаа
Виктория и ее дочери Валерия и Анеля ушли из своего дома в Рапламаа в октябре прошлого года. Полиция собирала всевозможную информацию о местах их возможного пребывания, однако их местоположение установить не удалось. Собранная на настоящий момент информация указывает, что женщины могут находиться в Ида-Вирумаа. У полиции нет оснований полагать, что жизнь женщин в опасности.
Рост 64-летней Виктории около 160 см, телосложение худощавое, волосы темно-коричневые, глаза серые. Рост 39-летней Валерии около 168 см, телосложение худощавое, глаза карие, волосы темные. Рост 31-летней Анели около 165 см, телосложение худощавое, волосы коричневые, глаза карие. Женщины общаются как на эстонском, так и на русском языке.
Полиция просит всех, кто видел женщин или знает, где они могут находиться, сообщить об этом по телефону экстренной помощи 112 или в Центрально-Эстонское отделение полиции по телефону 5302 4826. Полиция просит и самих женщин оповестить близких, что с ними все в порядке.