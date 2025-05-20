У путешественников изъяли на границе флаг РФ и футболку с советской символикой

В первом случае при досмотре багажа гражданина Испании пограничники обнаружили флаг Российской Федерации. Испанцу напомнили, что подобная символика запрещена в Эстонии. После разъяснений иностранец отказался от флага и смог проследовать далее.

Во втором случае внимание пограничников привлек гражданин России, который прибыл в пункт пропуска в футболке с советской символикой, скрытой под курткой. Ему тоже объяснили, что такая атрибутика запрещена. Мужчина отказался от футболки и продолжил свой путь в Эстонию.