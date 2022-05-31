Маре Роозилехт: Хватит ли в Ида-Вирумаа учащихся?

По данным за 2020/21 учебный год, из закончивших основную школу в Ида-Вирумаа 61% продолжили учебу в общеобразовательных учебных заведениях, а 35% - в профессиональных, в том числе 8% сделали это за пределами уезда.

Из выпускников гимназии 10% продолжают учебу в профессиональных школах и 35% - в вузах, причем большая часть поступает учиться за пределами уезда.

Почему примерно 40% вообще не продолжают учебу и почему молодежь уезжает отсюда? Сама молодежь называет причиной как нехватку и однообразие специальностей, так и непривлекательную среду проживания.

Учреждения образования готовы

Представители уездных высших и профессиональных учебных заведений, а также всех университетов Эстонии собрались 26 и 27 мая, чтобы ознакомить со своими образовательными и научными планами в процессе справедливого перехода. В четверг встреча на тему образования состоялась в помещениях Кохтла-Ярвеского структурного подразделения Таллиннской высшей школы здравоохранения. Наряду с руководителями Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета и Нарвского колледжа Тартуского университета на месте были представители всех высших школ и университетов Эстонии.

О своих планах рассказали работники Таллиннского университета, Академии внутренней обороны, Таллиннской и Тартуской высших школ здравоохранения.

Уровневое обучение и микростепени планируется предлагать в сфере как здравоохранения, коммуникации, кинопроизводства и организации спасения, так и гибридных угроз.

"У Ида-Вирумаа отсутствует стратегия по удержанию в уезде талантов и привлечению их сюда". Маре Роозилехт, директор Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета

Таллиннский технический университет и Тартуский университет, имеющие в уезде свои колледжи, планируют расширить выбор программ уровневого обучения, а также продолжить предлагать на их базе микростепени. Например, Вирумааский колледж в рамках фонда справедливого перехода планирует вдобавок к имеющимся учебным программам открыть прием на бакалаврские учебные программы жизнеспособного предпринимательства и цикличной экономики, а также прием на несколько магистерских программ: жизнеспособное производство, жизнеспособные химические технологии, зеленые энерготехнологии, а также медтехника и -физика.

Нарвский колледж готов расширить прием на имеющиеся и открыть прием на две новые учебные программы.

Ида-Вирумааский центр профобразования тоже планирует открыть несколько новых учебных программ. Все учреждения образования готовы предлагать дополнительное обучение в сферах своей ответственности.

Предприятия ждут инженеров

В пятницу ученые Таллиннского технического университета и Тартуского университета встретились с предпринимателями в Нарва-Йыэсуу, чтобы поделиться своими научными планами и получить обратную связь. В рамках справедливого перехода вырастет научная способность уездных колледжей в деле развития науки о данных, машинного зрения, искусственного интеллекта, обращения отходов, зеленой энергетики и медтехнологий. Планируется создать в регионе новые умные рабочие места, а также задействовать зарубежных ученых и ученых из материнских университетов.