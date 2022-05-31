Говорят, что в Ида-Вирумаа не хватает возможностей для учебы, и с надеждой смотрят в сторону университетов Эстонии. Теперь высшие и профессиональные школы готовы и предприятия в ожидании, однако хватит ли у нас учащихся?
Маре Роозилехт: Хватит ли в Ида-Вирумаа учащихся?
По данным за 2020/21 учебный год, из закончивших основную школу в Ида-Вирумаа 61% продолжили учебу в общеобразовательных учебных заведениях, а 35% - в профессиональных, в том числе 8% сделали это за пределами уезда.
Из выпускников гимназии 10% продолжают учебу в профессиональных школах и 35% - в вузах, причем большая часть поступает учиться за пределами уезда.
Почему примерно 40% вообще не продолжают учебу и почему молодежь уезжает отсюда? Сама молодежь называет причиной как нехватку и однообразие специальностей, так и непривлекательную среду проживания.
Учреждения образования готовы
Представители уездных высших и профессиональных учебных заведений, а также всех университетов Эстонии собрались 26 и 27 мая, чтобы ознакомить со своими образовательными и научными планами в процессе справедливого перехода. В четверг встреча на тему образования состоялась в помещениях Кохтла-Ярвеского структурного подразделения Таллиннской высшей школы здравоохранения. Наряду с руководителями Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета и Нарвского колледжа Тартуского университета на месте были представители всех высших школ и университетов Эстонии.
О своих планах рассказали работники Таллиннского университета, Академии внутренней обороны, Таллиннской и Тартуской высших школ здравоохранения.
Уровневое обучение и микростепени планируется предлагать в сфере как здравоохранения, коммуникации, кинопроизводства и организации спасения, так и гибридных угроз.
"У Ида-Вирумаа отсутствует стратегия по удержанию в уезде талантов и привлечению их сюда".
Маре Роозилехт, директор Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета
Таллиннский технический университет и Тартуский университет, имеющие в уезде свои колледжи, планируют расширить выбор программ уровневого обучения, а также продолжить предлагать на их базе микростепени. Например, Вирумааский колледж в рамках фонда справедливого перехода планирует вдобавок к имеющимся учебным программам открыть прием на бакалаврские учебные программы жизнеспособного предпринимательства и цикличной экономики, а также прием на несколько магистерских программ: жизнеспособное производство, жизнеспособные химические технологии, зеленые энерготехнологии, а также медтехника и -физика.
Нарвский колледж готов расширить прием на имеющиеся и открыть прием на две новые учебные программы.
Ида-Вирумааский центр профобразования тоже планирует открыть несколько новых учебных программ. Все учреждения образования готовы предлагать дополнительное обучение в сферах своей ответственности.
Предприятия ждут инженеров
В пятницу ученые Таллиннского технического университета и Тартуского университета встретились с предпринимателями в Нарва-Йыэсуу, чтобы поделиться своими научными планами и получить обратную связь. В рамках справедливого перехода вырастет научная способность уездных колледжей в деле развития науки о данных, машинного зрения, искусственного интеллекта, обращения отходов, зеленой энергетики и медтехнологий. Планируется создать в регионе новые умные рабочие места, а также задействовать зарубежных ученых и ученых из материнских университетов.
Предприниматели выразили надежду на еще более тесное сотрудничество с университетами в области науки и развития. В то же время на круглом столе отметили, что демографические процессы - постоянное сокращение населения и уменьшение доли молодежи - не дают больше возможности выучивать в уезде достаточное количество инженеров.
Сейчас высшее образование получают 70% учащихся из уезда, профессиональное образование - 91%. Хватит ли учащихся и для новых учебных программ?
Для того чтобы уменьшился отток и увеличился приток молодежи, нужно прежде всего улучшить среду проживания, построить новые дома для специалистов, в том числе для учителей. Важно сообща популяризовать среди молодежи инженерное образование, а также в первую очередь - возможности учебы в Ида-Вирумаа.
Например, "Viru Keemia Grupp" уже выделяет стипендии для поступающих в Вирумааский колледж с золотой и серебряной медалью. "Eesti Energia" вдобавок к стипендиям ежегодно предлагает сотни мест практики для будущих инженеров. Предприятия готовы платить выпускникам конкурентоспособную зарплату и предоставить возможности быстрой карьеры. Однако отсутствует стратегия по удержанию в уезде талантов и привлечению их сюда.
Таким образом, университеты готовы открывать новые учебные программы, а предприятия мотивируют стипендиями, возможностями практики и работы. Но хватит ли у нас учащихся, которые были бы готовы получать образование в уезде, а также продолжить здесь свою трудовую жизнь? Что должны делать для этого учреждения образования, родители детей, местное самоуправление и государство?
Зато любой взрослый может сделать свой выбор уже сейчас. Желающие получить в уезде профессию инфотехнолога, инженера, работника здравоохранения или молодежного работника могут поступить на уровневое обучение. Начался также прием на университетские микростепени, когда вместе со студентами проходят те предметы, которые необходимы для успешности на рынке труда. Это позволяет получить знания в интересующей области в течение двух или трех семестров.