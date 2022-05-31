ОДИН ВОПРОС ⟩ Как заманить шведских туристов в Ида-Вирумаа?

- Нарва сыграла важную роль в истории Швеции. Особенно для тех, кто интересуются историей. Мое поколение в Швеции знает прежде всего о двух битвах времен Северной войны. Первая состоялась под Нарвой и закончилась для шведов хорошо, а вторая была под Полтавой, и она не задалась. Многие обычные шведы почему-то считают, то эти два города расположены поблизости друг от друга. Стоит отметить, что если Полтавской улицы в Швеции нет, то Нарвская имеется.

С точки зрения туризма, проблема Нарвы в том, что она расположена более чем в 200 километрах от Таллинна и сюда нет прямых авиарейсов. Нужно долго ехать на автобусе или машине. Кроме того, Нарва не особо ярко рекламирует себя в Швеции, в отличие, к примеру, от Таллинна, Пярну или других уголков Эстонии, куда шведы ездят с удовольствием. О Силламяэ или Кохтла-Ярве в Швеции не знают вообще. То есть надо делать больше рекламы.