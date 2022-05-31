В Кохтла-Ярве выбрали новых директоров

Школу возглавила Марика Трей, до этого исполнявшая обязанности руководителя этого учебного заведения, заменив на этом посту прежнего директора Светлану Скоробогатову.

Ничего по сути не изменилось и в молодежном центре - исполнявшая обязанности директора Алиса Линтер теперь полноправный руководитель.