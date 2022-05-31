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В Кохтла-Ярве выбрали новых директоров

Ирина Кивисельг
, журналист
В Кохтла-Ярве выбрали новых директоров
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Так называемый серый дом является символом руководства города Кохтла-Ярве. Здесь до сих пор располагаются городское управление и городской совет.
Так называемый серый дом является символом руководства города Кохтла-Ярве. Здесь до сих пор располагаются городское управление и городской совет. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Завершились конкурсы на должность директоров Ахтмеской основной школы и Кохтла-Ярвеского молодежного центра.

Школу возглавила Марика Трей, до этого исполнявшая обязанности руководителя этого учебного заведения, заменив на этом посту прежнего директора Светлану Скоробогатову.

Ничего по сути не изменилось и в молодежном центре - исполнявшая обязанности директора Алиса Линтер теперь полноправный руководитель.

В городе продолжаются конкурсы на должности директоров Таммикуской основной школы и детских садов "Золушка" и "Аленушка".

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