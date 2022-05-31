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Семья Каазик превращает парк мызы Сака в культурно-историческую достопримечательность

Эрик Гамзеев
, журналист
Семья Каазик превращает парк мызы Сака в культурно-историческую достопримечательность
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На открытии памятного знака в честь полета Руста над мызой Сака пролетел на малом самолете Хендрик Агур.
На открытии памятного знака в честь полета Руста над мызой Сака пролетел на малом самолете Хендрик Агур. Фото: Marje Paddar / In Nomine

Установка памятного знака в честь легендарного перелета Матиаса Руста - очередной шаг, предпринятый владельцами мызы Сака Тынисом и Эхой Каазик, чтобы превратить это место в культурно-историческую достопримечательность. Памятный знак в честь нарушителя границы уникален и в мировом масштабе.

Несколько лет назад семья Каазик за собственный счет установила в Сака рядом со смотровой вышкой памятный знак в честь прибалтийских немцев "Umsiedlung". В пятницу в паре сотен метров от него вблизи ручья Кивисилла открыли памятный знак в честь состоявшегося 35 лет назад перелета немецкого парня Матиаса Руста в Москву на Красную площадь. Считавшуюся тогда неприступной границу Советского Союза Руст пересек на своем маленьком самолете вблизи Сака.

В роли Руста выступил Агур

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