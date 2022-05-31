Семья Каазик превращает парк мызы Сака в культурно-историческую достопримечательность

Несколько лет назад семья Каазик за собственный счет установила в Сака рядом со смотровой вышкой памятный знак в честь прибалтийских немцев "Umsiedlung". В пятницу в паре сотен метров от него вблизи ручья Кивисилла открыли памятный знак в честь состоявшегося 35 лет назад перелета немецкого парня Матиаса Руста в Москву на Красную площадь. Считавшуюся тогда неприступной границу Советского Союза Руст пересек на своем маленьком самолете вблизи Сака.