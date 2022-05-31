Вт, 31.05.2022
Погода
Гороскоп
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing
Для подписчиков

Украинки не гнушаются никакой работой

Кюлли Крийс
, журналист
Украинки не гнушаются никакой работой
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Валентина Ляхта была готова ездить из Тудулинна на работу даже в Йыхви, но, к счастью, на лето она нашла работу поближе к дому, в Каукси.
Валентина Ляхта была готова ездить из Тудулинна на работу даже в Йыхви, но, к счастью, на лето она нашла работу поближе к дому, в Каукси. Фото: Signe Roost

Всего за два месяца более сотни украинских военных беженцев нашли работу в Ида-Вирумаа, большей частью в обрабатывающей промышленности, а также в торговле, общественном питании и сфере услуг, а некоторые даже в сельском хозяйстве.

В "Farmi Piimatööstus" в начале марта говорили о трех-четырех работниках, которых можно было бы нанять. Теперь руководитель Йыхвиского подразделения предприятия Маргус Малс сказал, что у них работает аж десять украинок. Кто-то уже пару месяцев, кто-то только первые дни.

Тем, кто приходил на молочное производство прощупать почву, показали прежде всего через камеру, как выглядят производственный процесс и работа. Заинтересовавшиеся смогли сами попрактиковаться в течение нескольких часов. Если после этого интерес не пропадал, оформляли на работу.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх