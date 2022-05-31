Украинки не гнушаются никакой работой

В "Farmi Piimatööstus" в начале марта говорили о трех-четырех работниках, которых можно было бы нанять. Теперь руководитель Йыхвиского подразделения предприятия Маргус Малс сказал, что у них работает аж десять украинок. Кто-то уже пару месяцев, кто-то только первые дни.