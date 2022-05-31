Всего за два месяца более сотни украинских военных беженцев нашли работу в Ида-Вирумаа, большей частью в обрабатывающей промышленности, а также в торговле, общественном питании и сфере услуг, а некоторые даже в сельском хозяйстве.
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Украинки не гнушаются никакой работой
Украинки не гнушаются никакой работой
В "Farmi Piimatööstus" в начале марта говорили о трех-четырех работниках, которых можно было бы нанять. Теперь руководитель Йыхвиского подразделения предприятия Маргус Малс сказал, что у них работает аж десять украинок. Кто-то уже пару месяцев, кто-то только первые дни.