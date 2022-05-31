ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Работающие украинцы вносят свой вклад в экономику

Все приехавшие сюда украинцы, с которыми мы общались, в большинстве своем с самого начала хотели быстро устроиться на работу. И это также понятно, ведь зачастую это женщины с детьми, мужья которых остались на родине и на которых теперь лежит ответственность за благополучие всей семьи.

Также были опасения, что украинцы придут и заберут рабочие места наших людей. К счастью, все же не слышно о том, чтобы постоянные жители Эстонии теряли работу из-за украинцев. Скорее, беженцы заполнили те места, на которые местные не хотели претендовать или если среди местных не нашлось людей с необходимой квалификацией.

В сегодняшнем "Северном побережье" можно прочитать, что украинцы приступили к работе как в промышленности, так и в сфере услуг. Одним из существенных препятствий на пути их трудоустройства в некоторых сферах является, конечно же, языковой вопрос. Не зная эстонского, нельзя работать в сфере обслуживания, а также, например, в медицине и частично в системе образования. Но мы также видим, что бегущие сюда от войны украинцы готовы соглашаться на работу, которая не соответствует их нынешней профессии.