С субботы многолетний дирижер и учитель музыки сможет отдохнуть на своей именной скамье рядом с Кохтла-Ныммеским народным домом. В течение многих лет Ааду Кукк руководил в Кохтла-Нымме мужским хором "Kaevur"; сейчас он пополняет ряды артистов того же хора.
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ПОКЛОН ОТ ВОКАЛИСТОВ ⟩ Ааду Кукк получил благодарственную скамью за дело всей жизни
Ааду Кукк получил благодарственную скамью за дело всей жизни
- Хранитель хоровой музыки, носитель хоровой песни - поющий народ уважает тебя, - сказала Эрика Кылло, организатор мероприятия, посвященного 70-летию Кохтла-Ныммеского народного дома, на церемонии открытия благодарственной скамьи Ааду Кукка.