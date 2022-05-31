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ПОКЛОН ОТ ВОКАЛИСТОВ ⟩ Ааду Кукк получил благодарственную скамью за дело всей жизни

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Ааду Кукк получил благодарственную скамью за дело всей жизни
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Ааду Кукк признался, что благодарственную скамью удалось хорошо от него спрятать, и в субботу она стала приятным сюрпризом.
Ааду Кукк признался, что благодарственную скамью удалось хорошо от него спрятать, и в субботу она стала приятным сюрпризом. Фото: Sirle Sommer-Kalda / Põhjarannik

С субботы многолетний дирижер и учитель музыки сможет отдохнуть на своей именной скамье рядом с Кохтла-Ныммеским народным домом. В течение многих лет Ааду Кукк руководил в Кохтла-Нымме мужским хором "Kaevur"; сейчас он пополняет ряды артистов того же хора.

- Хранитель хоровой музыки, носитель хоровой песни - поющий народ уважает тебя, - сказала Эрика Кылло, организатор мероприятия, посвященного 70-летию Кохтла-Ныммеского народного дома, на церемонии открытия благодарственной скамьи Ааду Кукка.

- Честно говоря, я понятия не имел до без пятнадцати одиннадцать. Но когда подъехал, увидел, что рядом со скамейкой Урве (постановщик танцев Урве Кильк. - Ред.) стоит еще одна скамья с покрывалом. Тогда я начал догадываться, что это, вероятно, для меня, - сказал Ааду Кукк.

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