ПОКЛОН ОТ ВОКАЛИСТОВ ⟩ Ааду Кукк получил благодарственную скамью за дело всей жизни

- Честно говоря, я понятия не имел до без пятнадцати одиннадцать. Но когда подъехал, увидел, что рядом со скамейкой Урве (постановщик танцев Урве Кильк. - Ред.) стоит еще одна скамья с покрывалом. Тогда я начал догадываться, что это, вероятно, для меня, - сказал Ааду Кукк.