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Умный пешеходный переход повысит безопасность движения

Ирина Кивисельг
, журналист
Умный пешеходный переход повысит безопасность движения
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На этом участке дороги скоро появится первый в Кохтла-Ярве умный переход.
На этом участке дороги скоро появится первый в Кохтла-Ярве умный переход. Фото: Aleksandr Kurnossov

В Кохтла-Ярве завершился первый этап конкурса инноваций, организованного Кохтла-Ярвеским горуправлением и научным парком "Tehnopol". Лучшей признали идею создания пешеходных переходов нового поколения.

Фирма "Bercman Technologies" предложила протестировать в Кохтла-Ярве модульную систему, которая использует различные датчики для мониторинга движения как на дороге, так и на тротуаре, чтобы сделать его более безопасным.

Координатор конкурса от города Рийна Иванова сказала, что один умный переход планируется оборудовать около магазина "Prestone", а данные, полученные в процессе пилотирования, будут использованы при планировании нового автобусного вокзала. Второй переход предполагают оборудовать на Пуру теэ, 77, где также наблюдается повышенное количество участников дорожного движения.

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