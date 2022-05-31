Умный пешеходный переход повысит безопасность движения

Фирма "Bercman Technologies" предложила протестировать в Кохтла-Ярве модульную систему, которая использует различные датчики для мониторинга движения как на дороге, так и на тротуаре, чтобы сделать его более безопасным.

Координатор конкурса от города Рийна Иванова сказала, что один умный переход планируется оборудовать около магазина "Prestone", а данные, полученные в процессе пилотирования, будут использованы при планировании нового автобусного вокзала. Второй переход предполагают оборудовать на Пуру теэ, 77, где также наблюдается повышенное количество участников дорожного движения.