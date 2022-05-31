В Кохтла-Ярве завершился первый этап конкурса инноваций, организованного Кохтла-Ярвеским горуправлением и научным парком "Tehnopol". Лучшей признали идею создания пешеходных переходов нового поколения.
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Умный пешеходный переход повысит безопасность движения
Умный пешеходный переход повысит безопасность движения
Фирма "Bercman Technologies" предложила протестировать в Кохтла-Ярве модульную систему, которая использует различные датчики для мониторинга движения как на дороге, так и на тротуаре, чтобы сделать его более безопасным.