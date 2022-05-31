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Рихо Кеэрме закончил ЧЕ третьим

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
Рихо Кеэрме закончил ЧЕ третьим
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Сделанный в боксе снимок дает представление о низком слепящем солнце, однако не о больших замшелых и сверхскользких гранитных валунах, по которым проходила трасса.
Сделанный в боксе снимок дает представление о низком слепящем солнце, однако не о больших замшелых и сверхскользких гранитных валунах, по которым проходила трасса. Фото: Madli-Liis Kuus

В субботу в Центральной Финляндии прошел второй и одновременно последний этап ЧЕ по кроссу на выносливость. По итогам сезона Рихо Кеэрме занял в классе "Open" третье место.

Заезд в окрестностях Лахти стал настоящим испытанием. Во-первых, соревнование было вечерним, что означало низкое слепящее солнце.

- Камней или больших валунов оказалось больше, чем можно было ожидать. Такой земляной или гравийной почвы, по которой ездят обычно, скоро уже не стало, - сказал Рихо Кеэрме. Конечно, это стало водой на мельницу местных. К тому же в классе "Open" на трассу вышли также большие асы, имеющие солидный опыт выступления на ЧМ и ЧЕ.

- Тринадцатое место в своем классе в таких условиях и при такой конкуренции не стало разочарованием, - сказал Кеэрме. Набранные на первом этапе в Литве очки обеспечили ему в итоге третье место на ЧЕ.

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