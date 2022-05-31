В субботу в Центральной Финляндии прошел второй и одновременно последний этап ЧЕ по кроссу на выносливость. По итогам сезона Рихо Кеэрме занял в классе "Open" третье место.
Рихо Кеэрме закончил ЧЕ третьим
Рихо Кеэрме закончил ЧЕ третьим
Заезд в окрестностях Лахти стал настоящим испытанием. Во-первых, соревнование было вечерним, что означало низкое слепящее солнце.
- Камней или больших валунов оказалось больше, чем можно было ожидать. Такой земляной или гравийной почвы, по которой ездят обычно, скоро уже не стало, - сказал Рихо Кеэрме. Конечно, это стало водой на мельницу местных. К тому же в классе "Open" на трассу вышли также большие асы, имеющие солидный опыт выступления на ЧМ и ЧЕ.
- Тринадцатое место в своем классе в таких условиях и при такой конкуренции не стало разочарованием, - сказал Кеэрме. Набранные на первом этапе в Литве очки обеспечили ему в итоге третье место на ЧЕ.
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