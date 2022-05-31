Рихо Кеэрме закончил ЧЕ третьим

- Камней или больших валунов оказалось больше, чем можно было ожидать. Такой земляной или гравийной почвы, по которой ездят обычно, скоро уже не стало, - сказал Рихо Кеэрме. Конечно, это стало водой на мельницу местных. К тому же в классе "Open" на трассу вышли также большие асы, имеющие солидный опыт выступления на ЧМ и ЧЕ.