Дополнительный бюджет поможет покрыть расходы на образование для военных беженцев и поддержать изучение госязыка

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, в настоящее время в эстонских учебных заведениях обучаются около 5 000 детей и подростков из Украины, и еще большее количество поступит осенью. "Для того чтобы беженцы могли как можно лучше прижиться в нашем обществе, мы считаем важным поддерживать изучение государственного языка", - пояснила министр Керсна.

"На деньги из дополнительного бюджета мы будем поддерживать интеграцию детей из Украины в эстонские учебные заведения. Чтобы способствовать изучению национального языка, мы планируем организовать летом языковые лагеря, где дети из Украины смогут заниматься эстонским языком вместе с эстоноязычными детьми. С осени мы хотим предложить украинским детям более интенсивное изучение языка, например, по методу языкового погружения".

В общей сложности почти 7 миллионов евро будет направлено на поддержку изучения языка и интеграции, из которых 2,8 миллиона евро пойдут на организацию интеграционных лагерей. Открыт прием заявок на организацию таких лагерей.

Дополнительная поддержка планируется для школ, присоединившихся к программе языкового погружения, а также для детских садов и основных школ, в которых 10% или более детей не являются эстонцами. Дополнительные деньги также предназначены для покрытия расходов на учебные материалы и повышение квалификации учителей. Бесплатный электронный учебный курс Keeleklikk будет подкреплен украиноязычным учебником, объясняющим особенности эстонского языка для носителей украинского языка.

На создание дополнительных мест в системе дошкольного образования будет выделено 16,3 млн евро. Общее финансирование места для одного ребенка в месяц составляет 465 евро, а финансирование осуществляется на основе данных о детях из Украины, зарегистрированных в Эстонской инфосистеме образования (EHIS). Основное финансирование включает, помимо прочего, расходы на оплату труда учителей и другого персонала, а также необходимые учебные материалы.

В общей сложности 44,9 млн евро будет выделено на дополнительные школьные места в общеобразовательных школах. Финансирование одного учебного места составляет 506 евро в месяц и будет выделяться в зависимости от количества украинских учеников, зарегистрированных в EHIS. Финансирование одного учебного места включает в себя расходы на оплату труда учителей, завучей и другого персонала, учебные материалы, расходы на содержание здания школы, расходы на оплату адаптации и языковой подготовки, а также расходы на образование по интересам, мероприятия и работу с молодежью.

6,2 миллиона будет выделено на дополнительные школьные места в профессиональном образовании. Средняя расчетная стоимость одного школьного места составляет 353 евро в месяц, что включает в себя расходы на оплату труда и обучение учителей и другого школьного персонала, учебные материалы, расходы на эксплуатацию школьных зданий, пособия на школьные обеды, пособия на образование и финансирование других мероприятий по поддержке обучения. При фактическом выделении средств школам будет учитываться стоимость учебных программ, по которым обучаются беженцы, и другие необходимые расходы.

2,5 миллиона будут выделены на финансирование потребностей высшего образования, при этом операционные расходы составят 5 000 евро на одного студента в год. Эта сумма включает в себя возмещение стоимости платного обучения в вузах, создание дополнительных мест для бесплатного обучения, обеспечение углубленной языковой подготовки и, при необходимости, выплату стипендий.

Дополнительный бюджет также выделяет 0,5 млн евро Министерству образования и науки для повышения уровня кибербезопасности.