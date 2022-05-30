Власть дала зеленый свет строительству одного из крупнейших ветропарков Эстонии

В пятницу Таллиннский окружной суд постановил, что волостной совет Ляэне-Нигула, нарушив закон, воспрепятствовал планированию и строительству крупного ветропарка в волости. Волостной совет Ляэне-Нигула также потерпел неудачу в Таллиннском административном суде, но обжаловал это решение.

Рийсалу отметил, что волостная власть больше не намерена создавать препятствия и что Enefit Green, дочернее предприятие Eesti Energia, может продолжить работы по планированию.

«Наш интерес носит конструктивный характер, учитывая изменившуюся ситуацию с безопасностью, разумно построить этот ветряной парк», - сказал Рийсалу.

По словам Рийсалу, он надеется, что стороны достигнут золотой середины. Планируется, что Рийсалу встретится с председателем правления Enefit Green Ааво Кярмасом, чтобы договориться о том, насколько большой ветряной парк с точки зрения как количества мачт, так и мощности хочет построить энергетическая компания.

Компания Enefit Green купила в Ляэнемаа между Ристи и Паливере участок леса для строительства ветряного парка с 17-30 ветрогенераторами. Первоначальные планы компании заключались в том, чтобы ветряки были высотой до 290 метров. Год назад стоимость строительства парка оценивалась в 150 миллионов евро. Enefit Green пообещала платить от 1500 до 2500 евро в год ближайшим соседям ветряного парка и от 80 000 до 206 000 евро в год волости Ляэне-Нигула.