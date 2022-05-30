Законопроект о повышении детских пособий прошел в Рийгикогу первое чтение

Как уже сообщалось, Центристская партия во главе с лидером партии Юри Ратасом и председателем парламентской фракции Яанусом Карилайдом продвигала данный законопроект, а Партия реформ была категорически против, пишет "Delfi".

За законопроект выступили также оппозиционные партии - EKRE, Isamaa ("Отечество") и социал-демократы.

Партия реформ предложила отклонить рассмотрение законопроекта. За это предложение проголосовали 32 депутата, 56 были против.

Парламентарии могут представлять свои поправки в законопроект до 1 июня.