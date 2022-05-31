Из Вийвиконна сделают разрушенный украинский городок для видеоклипа в поддержку Украины

В полупустом ида-вируском поселке Вийвиконна авторы клипа задействуют улицу Раху, что само по себе можно счесть грустной иронией, ведь антураж видеоклипа обещает быть отнюдь не мирным: из Вийвиконна сделают, согласно замыслу и сценарию, город Мариуполь или что-то вроде него.

Приветствуя такой творческий подход, мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин отметил, что так называемая сталинская архитектура в Вийвиконна очень похожа на ту, что можно видеть на кадрах из Мариуполя. И там и там есть брошенные и полуразрушенные дома. Весьма похожи друг на друга Дом культуры в Вийвиконна и получивший известность при крайне трагических обстоятельствах Мариупольский драмтеатр.

В проекте участвуют: композитор и клавишник Сельвадоре Ряхни

продюсер и звукорежиссер Реймо Намм

певица Марта Арула

ударник Ханс Кристьян Пикани

бас-гитарист Эмиль Эрастус

гитарист Реймо Намм

виолончелист Пярт Тарвас; звукорежиссер на записи виолончели Кристо Коткас

Хор девочек ETV, дирижер Аарне Салувеэр.

Похоже и без спецэффектов

Продюсер проекта Мари-Ли Халликмяги рассказала "Северному побережью", что песня "Stand With Me" получила начало, когда психолог Сирье Расс ездила в начале марта на украинско-польскую границу помогать военным беженцам. Увиденное и пережитое там настолько ее потрясло, что она не могла спать и одной бессонной ночью написала стихотворение, которое отправила композитору и клавишнику Сельвадоре Ряхну, написавшему музыку.

После записи песни появилась идея создать на нее также музыкальное видео - и записать его в Вийвиконна.

- После маленькой исследовательской работы мы стали уверены, что это местоположение уже и без больших эффектов даст ощущение, что мы попали в украинскую деревню, от былого блеска которой остались только развалины. Заброшенные и развалившиеся строения деревни - из той же эпохи, что многие оказавшиеся под бомбежками деревни Украины, которые многие люди по всему миру уже видели своими глазами посредством социальных сетей. Похожие строения также создают, так сказать, духовный мост между болезненным прошлым Эстонии и нынешней ситуацией в Украине, будто говоря прямо: "Мы чувствуем вашу боль и мы для вас существуем", - рассказала продюсер Мари-Ли Халликмяги.

Съемочная группа планирует приехать 11 и 12 июня в Ида-Вирумаа, чтобы снять основную часть видео в Вийвиконна. "Обещаем, что не перевернем жизнь деревни с ног на голову, и деревенским, разумеется, будет разрешено полюбопытствовать, что там у нас происходит и как выглядит съемочный день", - добавила Халликмяги.

После этого будут еще съемки поменьше в Таллинне и окрестностях.

Сталинская архитектура в Вийвиконна. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Позитивное для Вийвиконна событие

Максим Ильин считает, что съемки даже с таким трагическим фоном - это позитивное событие для их самоуправления и поселка Вийвиконна в частности. "Какие бы события ни показывались в этом видео, говорить о них надо все равно, так или иначе. Плюс какая-никакая реклама для Вийвиконна", - отметил мэр.

Никакой прямой выгоды от этих съемок самоуправление Нарва-Йыэсуу не получит - лишь косвенные: ночевка команды, заказ рабочей техники и питания у местных предпринимателей.

Налог на перекрытие улицы Раху горуправа Нарва-Йыэсуу брать не станет, как сообщил Ильин: "Нас эти копейки не сделают богаче". "Тем более что там движение и так-то две машины в сутки", - утрируя добавил он.

Колоритные с творческой точки зрения улицы и здания в Вийвиконна уже не раз становились элементами музыкальных видео. Например, в 2010 году, когда Вийвиконна еще относился к административной территории Кохтла-Ярве, для эстонской поп-звезды Керли там сняли видео на песню "Army of Love".

В 2021 году Вийвиконна попал в план съемок в Ида-Вирумаа видеоклипа на песню "Kuukene", которую тогда совместно исполнили известная эстонская этногруппа "Trad.Attack!" и петербургская этногруппа "Oligarkh".