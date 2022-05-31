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Из-за повышения коммунальных платежей в Нарве закрылась одна из старейших аптек

Erik Kalda
, ajakirjanik
Из-за повышения коммунальных платежей в Нарве закрылась одна из старейших аптек
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Отказаться от аренды помещения на улице Пушкина и закрыть аптеку компанию Benu вынудил рост стоимости коммунальных услуг.
Отказаться от аренды помещения на улице Пушкина и закрыть аптеку компанию Benu вынудил рост стоимости коммунальных услуг. Фото: Илья Смирнов/Põhjarannik

Одна из старейших в Нарве аптек - центральная аптека на улице Пушкина - закрыла свои двери.

Отказаться от аренды помещения на улице Пушкина и закрыть аптеку компанию Benu вынудил рост стоимости коммунальных услуг, сообщают радионовости ERR.

"Вопрос тут не в заработке или прибыли. Площадь аптеки была очень большой, в том числе она занимала и огромные подвальные исторические помещения. Мы пытались их отдать квартирному товариществу, но не вышло. В итоге, к сожалению, длившиеся больше года все наши попытки как-то снизить коммунальные платежи успехом не увенчались", - сказала руководитель нарвской сети аптек Benu Татьяна Платонова.

По словам Платоновой, сотрудники закрывшейся аптеки будут трудоустроены.

"Никто не сокращен. Люди трудоустраиваются в других аптеках. Оклады сохраняются. Мы просто закрываем данную аптеку ввиду невозможности ее дальнейшего обслуживания", - добавила Татьяна Платонова.

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