Из-за повышения коммунальных платежей в Нарве закрылась одна из старейших аптек

"Вопрос тут не в заработке или прибыли. Площадь аптеки была очень большой, в том числе она занимала и огромные подвальные исторические помещения. Мы пытались их отдать квартирному товариществу, но не вышло. В итоге, к сожалению, длившиеся больше года все наши попытки как-то снизить коммунальные платежи успехом не увенчались", - сказала руководитель нарвской сети аптек Benu Татьяна Платонова.