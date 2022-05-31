Одна из старейших в Нарве аптек - центральная аптека на улице Пушкина - закрыла свои двери.
Из-за повышения коммунальных платежей в Нарве закрылась одна из старейших аптек
Отказаться от аренды помещения на улице Пушкина и закрыть аптеку компанию Benu вынудил рост стоимости коммунальных услуг, сообщают радионовости ERR.
"Вопрос тут не в заработке или прибыли. Площадь аптеки была очень большой, в том числе она занимала и огромные подвальные исторические помещения. Мы пытались их отдать квартирному товариществу, но не вышло. В итоге, к сожалению, длившиеся больше года все наши попытки как-то снизить коммунальные платежи успехом не увенчались", - сказала руководитель нарвской сети аптек Benu Татьяна Платонова.
По словам Платоновой, сотрудники закрывшейся аптеки будут трудоустроены.
"Никто не сокращен. Люди трудоустраиваются в других аптеках. Оклады сохраняются. Мы просто закрываем данную аптеку ввиду невозможности ее дальнейшего обслуживания", - добавила Татьяна Платонова.